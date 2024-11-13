Закрутил роман: названа причина развода Хью Джекмана после 27 лет брака

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман объявили о разрыве в 2023 году. Несмотря на заявления пары о мирном разрыве, в сети появляются новые подробности личной жизни звезды "Людей Х".

Австралийский актер Хью Джекман закрутил роман во время брака с Деборрой-Ли Фернесс, что и стало причиной их развода. Об этом пишет Us Weekly.

Исполнитель роли Росомахи изменял жене с актрисой Саттон Фостер.

Источник издания подтвердил слова блогера Таши Ластин, которая первой заговорила об интрижке между Хью и Саттон. Сообщается, что их романтические отношения завязались, когда актеры вместе играли в мюзикле "Музыкант" и двое находились в браке. Заявление блогера также прокомментировала подруга Деборры-Ли Фернесс, которая отметила, что та права.

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман Фото: Getty Images

"Многие люди на Бродвее знали и молчали, потому что они оба такие добрые и замечательные люди. Каждый уважал частную жизнь. Сейчас они действительно счастливы", — рассказал инсайдер издания.

По словам источника, бывшая жена Хью Джекмана узнала о его романе последней. Впрочем, Деборра-Ли Фернесс надеялась спасти их брак, который в итоге распался осенью 2023 года.

"Это, пожалуй, была самая страшная тайна Бродвея, и Деборра-Ли узнала последней", — отметил инсайдер.

Именно после этого, поняв, что Хью Джекман не покидает любовницу, актриса решила расстаться с ним.

Саттон Фостер

О разводе Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс стало известно в 2023 году.

Они связали себя узами брака в 1996 году после того, как познакомилась на съемках фильма "Коррелли" 1995 года. В 2000 году супруги усыновили сына Оскара, а в 2005 — девочку Аву.

"Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой", — говорили тогда Джекман и Фернесс.

Через год на фоне скандала с предполагаемым романом Хью Джекмана уже Саттон Фостер подала на развод со своим мужем.

Также Фокус писал о секрете давней дружбы Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.