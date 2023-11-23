Хью Джекман с экс-супругой удивили поступком после развода

После 27-летнего брака звездная пара объявила, что мирно разойдется и завершит совместную историю.

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55-летний австралийский актер Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс, 67, сделали неожиданный шаг после того, как они объявили о разводе в сентябре 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

После 27 лет брака звездная пара отметила, что мирно заканчивает свою совместную историю. Впрочем, двое актеров, 55-летний Хью и 67-летняя Деборра-Ли, накануне отписались друг от друга в Instagram.

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Хью активно выкладывает посты в Instagram, делясь различными аспектами своей жизни в Нью-Йорке. Его публикации варьируются от случайных прогулок с режиссером Шоном Леви до моментов отдыха в Центральном парке и тренировок в спортзале.

Сейчас он подписан только на 32 человека.

Фото: Скріншот

Интересно, что актер продолжает следить в соцсети за Блейк Лайвли, Николь Кидман, Зендаей, Дженнифер Гарнер, Билли Айлиш.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Тем временем Деборра-Ли выбрала более закрытый способ ведения соцсети, переведя свою учетную запись Instagram в приватный режим. На актрису подписаны лишь 334 человека, пока за ее бывшим мужем следят более 30 млн человек.

Хью Джекман

Напомним, Хью Джекмана заметили на свидании с таинственной незнакомкой.

Также Фокус писал о будущих мемуарах австралийского актера.