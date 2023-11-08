Хью Джекман готов заплатить 100 миллионов долларов за молчание бывшей жены

Актер готов заплатить за неразглашение супружеских секретов в публичном пространстве.

Related video

54-летний Хью Джекман и его 67-летняя бывшая жена, Деборра-Ли Фернесс, в центре внимания медиа после объявления об их разводе после 27 лет брака. Недавно звезда "Человек-Х: Начало. Росомаха" изъявил желание о том, чтобы их развод сопровождался договором о неразглашении, которое будет защищать его биографические тайны. Об этом сообщает издание Yahoo Entertainment.

Пост Хью Джекмана

Джекман предлагает Фернесс договор о неразглашении (NDA). Он надеется, что таким образом сможет защитить свою частную жизнь. Актер также готов отдать ей значительную часть своего состояния в 100 миллионов долларов, если она согласится на условия сделки.

Соглашение должно обеспечить сохранность информации об актере в публичном пространтсве. Джекман заявил, что его цель заключается в сохранении контроля над своими личными данными, которые он оберегал от общественности.

Хью Джекман после развода

Бывшие супруги подтвердили, что их дети остаются для них наивысшим приоритетом.

После долгих разговоров и попыток сохранить свои отношения, Джекман и Фернесс приняли решение о официально расстаться, посчитав это "лучшим вариантом" для обоих. Это окончательное решение было приянто после многих попыток разрешить конфликты, которые подорвали их супружескую жизнь, включая влияние пандемии COVID-19 на их отношения.

Отметим, что актеры, которые приехали в США из Австралии и сделали карьеру в американской киноиндустрии, познакомились в 1995 году на съемках австралийского сериала "Корелли". Тогда Хью играл заключенного, а Деборра — психиатра, которая ставит эксперименты над заключенными. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, выпускник Академии искусств и опытная актриса влюбились друг в друга с первого взгляда, а менее чем через год, поженились. Свадьбу влюбленные сыграли 11 апреля 1996 года.

Супруги очень хотели завести детей, но естественным путем им это не удалось. Поэтому они решились на усыновление. Так в 2000-м году в их семье появился сын Оскар, а в 2005 году они усыновили девочку Аву.

В апреле 2023 года на 27-ю годовщину свадьбы Джекман опубликовал трогательный пост в сети для Деборры.

"Я так тебя люблю. Вместе мы создали прекрасную семью. И жизнь. Твой смех, твой дух, щедрость, юмор, дерзость, смелость и преданность — невероятный подарок для меня", — писал он тогда.

Однако в сентябре 2023 года супруги сообщили о разводе.

Напомним, что Хью Джекмана заметили на свидании с загадочной незнакомкой.