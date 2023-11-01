Хью Джекмана заметили на свидании с загадочной незнакомкой

Звезда Marvel объявил о разводе с Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака в прошлом месяце.

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Звезда "Людей-Х" и "Величайшего Шоумена" привлек внимание фанатов и поклонников, когда его заметили на ужине в Нью-Йорке вместе с Донной Дейнти, женой промоутера Пола Дейнти. Их совместное появление вызвало массу вопросов в социальных сетях.

55-летний актер был одет в синий костюм с белой футболкой и кроссовками. Об этом пишет издание Hello!

Хью Джекман сходил на свидание с загадочной незнакомкой

Несмотря на неожиданное объявление о разводе, Хью Джекман и Дебора Ли выразили благодарность и уважение друг к другу в финальном обращении к поклонникам, утверждая, что их путь меняется и они оба сосредотачиваются на своей будущей жизни и карьере. В совместном обращении к подписчикам они подчеркнули, что семья остается их наивысшим приоритетом и они ценят понимание и уважение к их частной жизни во время этого переходного периода.

Джекман и Фернесс воспитали двоих детей вместе, Оскара и Еву, подчеркивая в своем заявлении, что их воспоминания и семейные ценности остаются неизменными, несмотря на этот новый этап в их жизнях.

Напомним, что Хью Джекман позировал в обнимку с известной певицей.