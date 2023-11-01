Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Г'ю Джекмана помітили на побаченні із загадковою незнайомкою

Г'ю Джекман сходив на побачення із загадковою незнайомкою
Фото: Getty Images | Г'ю Джекман

Зірка Marvel оголосив про розлучення з Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу минулого місяця.

Related video

Зірка "Людей-Х" і "Найвеличнішого Шоумена" привернув увагу фанатів і шанувальників, коли його помітили на вечері в Нью-Йорку разом із Донною Дейнті, дружиною промоутера Пола Дейнті. 55-річний актор був одягнений у синій костюм із білою футболкою та кросівками. Про це пише видання Hello!

Г'ю Джекман сходив на побачення із загадковою незнайомкою Fullscreen
Г'ю Джекман сходив на побачення із загадковою незнайомкою

Незважаючи на несподіване оголошення про розлучення, Г'ю Джекман і Дебора Лі висловили подяку і повагу один до одного у фінальному зверненні до шанувальників, стверджуючи, що їхній шлях змінюється і вони обидва зосереджуються на своєму майбутньому житті та кар'єрі. У спільному зверненні до шанувальників вони підкреслили, що сім'я залишається їхнім найвищим пріоритетом і вони цінують розуміння і повагу до їхнього приватного життя під час цього перехідного періоду.

Джекман і Фернесс виховали двох дітей разом, Оскара і Єву, наголошуючи у своїй заяві, що їхні спогади і сімейні цінності залишаються незмінними, незважаючи на цей новий етап у їхніх життях.

Нагадаємо, що Г'ю Джекман позував в обнімку з відомою співачкою.