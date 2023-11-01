Г'ю Джекмана помітили на побаченні із загадковою незнайомкою

Зірка Marvel оголосив про розлучення з Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу минулого місяця.

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Зірка "Людей-Х" і "Найвеличнішого Шоумена" привернув увагу фанатів і шанувальників, коли його помітили на вечері в Нью-Йорку разом із Донною Дейнті, дружиною промоутера Пола Дейнті. 55-річний актор був одягнений у синій костюм із білою футболкою та кросівками. Про це пише видання Hello!

Г'ю Джекман сходив на побачення із загадковою незнайомкою

Незважаючи на несподіване оголошення про розлучення, Г'ю Джекман і Дебора Лі висловили подяку і повагу один до одного у фінальному зверненні до шанувальників, стверджуючи, що їхній шлях змінюється і вони обидва зосереджуються на своєму майбутньому житті та кар'єрі. У спільному зверненні до шанувальників вони підкреслили, що сім'я залишається їхнім найвищим пріоритетом і вони цінують розуміння і повагу до їхнього приватного життя під час цього перехідного періоду.

Джекман і Фернесс виховали двох дітей разом, Оскара і Єву, наголошуючи у своїй заяві, що їхні спогади і сімейні цінності залишаються незмінними, незважаючи на цей новий етап у їхніх життях.

Нагадаємо, що Г'ю Джекман позував в обнімку з відомою співачкою.