Хью Джекман начал работу над мемуарами: о чем он расскажет в книге

По словам инсайдеров, актер находится на ранней стадии работы над книгой.

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54-летний австралийский актер Хью Джекман, который продолжает хранить молчания о причинах развода со своей женой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака, решил написать книгу воспоминаний, пишет US Weekly.

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По словам инсайдеров, он "находится на ранней стадии написания бомбических мемуаров". Источники, близкие к актеру, утверждают, что Джекман откровенно расскажет о своей жизни и поделится "взрывными" откровениями.

"Хью решил написать эту книгу сейчас, потому что он, наконец, честен с самим собой. Содержимое будет состоять из рассказа Хью о своей жизни. Он будет откровенен о своей жизни, как никогда раньше", – цитирует издание слова источника. Других подробностей о книге пока не обнародовали.

У будущих мемуаров есть высокие шансы стать настоящим бестселлером, поскольку история Хью к успеху и его личная жизнь – пример для многих.

Кроме того, людям будет интересно наконец узнать, что же повлияло на распад одного из самых крепких браков в Голливуде.

Новость о том, что пара разводится, стала большой неожиданностью для многих их поклонников, ведь ничто не предвещало беды. Ни Хью, ни Деборра-Ли не стали обсуждать свое решение, ограничившись официальным заявлением для СМИ.

"Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей конфиденциальности, пока наша семья проходит этот переходный период", – подчеркнули они.

Ранее Фокус писал, как Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс будут делить многомиллионное состояние.