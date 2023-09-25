Выглядит счастливым: почти разведенный Хью Джекман отправился на прогулку под дождем (фото)

Прогулку по безлюдному парку под дождем актер назвал раем.

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54-летний австралийский актер Хью Джекман, который недавно вместе с женой Деборрой-Ли Фернесс сообщили о своем решении развестись после 27 лет брака, несмотря на случившееся, выглядит абсолютно довольным жизнью. Мужчина опубликовал несколько фотографий в соцсети, где запечатлена его прогулка под дождем по живописному парку Нью-Йорка.

На снимках Хью улыбается, позируя рядом с пустынной пешеходной тропой и озером.

На нем красное худи, черная куртка и кепка, а лицо покрывает густая борода.

"Воскресное утро, прогулка под дождем… рай (и грязь)!", – подписал публикацию Джекман.

В комментариях поклонники написали актеру немало теплых слов.

"Прогулка на природе вдали от сводящей с ума толпы всегда приносит душевное спокойствие. Надеюсь, это было приятно", "Счастлива видеть, что вы снова улыбаетесь", "Каждый момент прекрасен, мистер Джекман, приятно видеть, как вы находите счастье и энергию в природе. Эти спокойные моменты за сценой действительно демонстрируют баланс вашей харизмы на сцене. Удачных прогулок", – отмечают под публикацией фанаты.

После того как было сделано объявление о разводе, Хью и Деборра-Ли хранят молчание. Однако особо внимательные уже заметили, что почти бывшие супруги появляются на улице без обручальных колец.

В СМИ фигурируют самые разнообразные слухи о том, что стало причиной расставания. По мнению некоторых, между актерами погасла искра, а пандемия коронавируса усугубила понимание того, что любовь прошла, и поэтому они решили развестись.

Есть также предположение, что раскол назревал давно, но положить конец семейной жизни пара решила, когда их приемной дочери Аве исполнилось 18 лет, чтобы оградить себя от судов и разбирательств об опеке.

Ранее Фокус писал, как Деборра-Ли и Хью планируют делить свое многомиллионное состояние.