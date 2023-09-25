Виглядає щасливим: майже розлучений Г'ю Джекман вирушив на прогулянку під дощем (фото)

Прогулянку безлюдним парком під дощем актор назвав раєм.

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54-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який нещодавно разом із дружиною Деборрою-Лі Фернесс повідомили про своє рішення розлучитися після 27 років шлюбу, незважаючи на те, що трапилося, виглядає абсолютно задоволеним життям. Чоловік опублікував кілька фотографій у соцмережі, де зображена його прогулянка під дощем мальовничим парком Нью-Йорка.

На знімках Г'ю посміхається, позуючи поруч із порожньою пішохідною стежкою та озером.

На ньому червоне худі, чорна куртка і кепка, а обличчя вкриває густа борода.

"Недільний ранок, прогулянка під дощем... рай (і бруд)!", — підписав публікацію Джекман.

У коментарях шанувальники написали акторові чимало теплих слів.

"Прогулянка на природі далеко від натовпу, що зводить з розуму, завжди приносить душевний спокій. Сподіваюся, це було приємно", "Щаслива бачити, що ви знову посміхаєтеся", "Кожен момент прекрасний, містере Джекман, приємно бачити, як ви знаходите щастя й енергію в природі. Ці спокійні моменти поза сценою справді демонструють баланс вашої харизми на сцені. Вдалих прогулянок", — зазначають під публікацією фанати.

Після того як було зроблено оголошення про розлучення, Г'ю і Деборра-Лі зберігають мовчання. Однак особливо уважні вже помітили, що майже колишнє подружжя з'являється на вулиці без обручок .

У ЗМІ фігурують найрізноманітніші чутки про те, що стало причиною розставання. На думку декого, між акторами згасла іскра, а пандемія коронавірусу посилила розуміння того, що кохання минуло, і тому вони вирішили розлучитися.

Є також припущення, що розкол назрівав давно, але покласти край сімейному життю пара вирішила, коли їхній названій доньці Аві виповнилося 18 років, щоб захистити себе від судів і розглядів про опіку.

Раніше Фокус писав, як Деборра-Лі та Г'ю планують ділити свої багатомільйонні статки.