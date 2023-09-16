Хью Джекмана впервые заметили на улице без кольца после новостей о разводе (фото)

Деборра-Ли Фернесс тоже сняла кольцо, причем сделала это еще до официального заявления о разводе.

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54-летний австралийский актер Хью Джекман, сделавший головокружительную карьеру в Голливуде, был замечен в Нью-Йорке после того, как несколькими днями ранее он и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили о своем решении развестись после 27 лет брака. Как пишет Daily Mail, звезда занимался своими делами, однако зеваки и папарацци отметили, что он уже снял обручальное кольцо.

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Актер заметил папарацци, но проигнорировал их. По информации таблоида, ранее фотографы запечатлели в другом конце Нью-Йорка Деборру-Ли, которая еще до объявления о разводе уже ходила без кольца.

Решение знаменитостей буквально шокировало их поклонников, поскольку на протяжении почти трех десятилетий союз Джекмана и Фернесс считался одним из самых крепких в Голливуде, а еще в апреле Хью трогательно поздравлял жену, которая старше его на 13 лет, с годовщиной брака.

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Хью Джекман появился на публике после слухов о разводе Фото: SplashNews.com Хью Джекман появился на публике после слухов о разводе Фото: Splash News

"Нам посчастливилось провести почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей частной жизни, поскольку наша семья переживает этот переходный период на протяжении всей нашей жизни. Это единственное заявление, которое может сделать любой из нас", – гласит текст заявления, предоставленного пока еще супругами СМИ.

У пары есть двое приемных детей – сын Оскар и дочь Ава, которым сейчас 23 года и 18 лет соответственно.

Еще недавно пара планировала свой переезд обратно в Сидней и даже продала часть недвижимости в Нью-Йорке.

Что стало настоящей причиной раскола в семье, пока что неизвестно, поскольку Хью и Деборра-Ли не желают говорить на эту тему со СМИ.

Ранее Фокус писал, что в декабре прошлого года актер нежно поздравил свою жену с ее 67-летием.