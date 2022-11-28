Хью Джекман планирует уехать из США

Дети актера не готовы уехать вместе с родителями.

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54-летний австралийский актер, сделавший головокружительную карьеру в Голливуде, решил оставить шумный Нью-Йорк и вместе с женой Деборрой-Ли Фернесс вернуться в Австралию. Они продали свою трехэтажную квартиру в мегаполисе за $38,9 млн, купив жилье в Челси, а мебель, которая не поместилась в новом жилье, уже отправили в Австралию, рассказал Woman’s Day инсайдер.

"Они серьезно настроены однажды переехать в Даун-Андер, и это была прекрасная возможность начать отправлять вещи обратно", – подчеркнул источник. Он добавил, что деньги, оставшиеся со сделки с покупкой меньшей квартиры, скорее всего, будут инвестированы в недвижимость в Сиднее.

"Наличие небольшого помещения высвободило деньги для инвестирования в их возможную базу в Австралии, поэтому они рады предпринять шаги к своей австралийской мечте", – прокомментировал планы пары близкий к ним человек.

Сейчас супруги пытаются убедить своих детей, 22-летнего Оскара и 17-летнюю Аву, ехать с ними. Однако те пока что не готовы оставить Большое Яблоко.

"Их друзья, учеба, хобби – все, что они знают и любят, базируется в Нью-Йорке", — сказал инсайдер.

Жилье, который находится в шикарном центре Манхэттена, было куплено парой за $21 миллион долларов США около 14 лет назад. В прошлом году Хью рассказал, что он тосковал по родной Австралии после длительной изоляции Нью-Йорка в период пандемии коронавируса. На момент объявления о пандемии Деборра-Ли с детьми находилась в Мельбурне, но они вернулись в США всего через четыре дня, чтобы вся семья была вместе.

Напомним, сколько Хью Джекман заработал за роль Росомахи.