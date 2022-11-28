Г'ю Джекман планує виїхати з США

Діти актора не готові поїхати разом з батьками.

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54-річний австралійський актор, який зробив карколомну кар'єру в Голлівуді, вирішив залишити галасливий Нью-Йорк і разом з дружиною Деборою-Лі Фернесс повернутися до Австралії. Вони продали свою триповерхову квартиру в мегаполісі за $38,9 млн, купивши житло в Челсі, а меблі, які не помістилися в новому житлі, вже відправили до Австралії, розповів Woman's Day інсайдер.

"Вони серйозно налаштовані одного разу переїхати до Даун-Андера, і це була чудова можливість почати відправляти речі назад", — підкреслило джерело. Він додав, що гроші, що залишилися з угоди з купівлею меншої квартири, найімовірніше, будуть інвестовані в нерухомість у Сіднеї.

"Наявність невеликого приміщення звільнила гроші для інвестування в їхню можливу базу в Австралії, тому вони раді зробити кроки до своєї австралійської мрії", — прокоментував плани пари близька до них людина.

Зараз подружжя намагається переконати своїх дітей, 22-річного Оскара та 17-річну Аву, їхати з ними. Однак ті поки що не готові залишити Велике Яблуко.

"Їхні друзі, навчання, хобі — все, що вони знають і люблять, базується в Нью-Йорку", — сказав інсайдер.

Житло, яке знаходиться в шикарному центрі Манхеттену, було куплено парою за $21 мільйон доларів близько 14 років тому. Торік Г'ю розповів, що він сумував за рідною Австралією після тривалої ізоляції Нью-Йорка в період пандемії коронавірусу. На момент оголошення про пандемію Дебора-Лі з дітьми перебувала у Мельбурні, але вони повернулися до США лише через чотири дні, щоб вся родина була разом.

Нагадаємо, скільки Г'ю Джекман заробив за роль Росомахи.