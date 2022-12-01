Хью Джекман трогательно поздравил жену с 67-летием

Актер в очередной раз признался в любви супруге, с которой в браке 28 лет.

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54-летний австралийский актер Хью Джекман, который уже 28 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Деборрой Ли-Фернесс, поздравил ее с 67-летием, опубликовав совместное фото в Instagram, сделанное во время прогулки на гондоле на фоне заката, и написав трогательное признание в любви.

"С днем рождения, моя необыкновенная жена. Я уже 28-й раз праздную этот день с тобой. Ты научила меня многому, в том числе тому, как праздновать. Празднуй жизнь, семью, дружбу и любовь. Твой свет и радость освещают все вокруг вас! Дети, я купаюсь в этом сиянии каждый день, и сегодня мы молимся, чтобы ты почувствовала, как вся любовь отражается на тебе! Я люблю тебя!" – говорится в подписи к снимку.

Первой публикацию прокомментировала бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер.

"Прекрасная Деб! С Днем рождения!", – написала актриса.

Деббора и Хью познакомились на съемках австралийского драматического мини-сериала "Коррелли" в 1995 году. Фернесс сыграла тюремного психолога Луизу Коррелли, а Джекман– заключенного Кевина Джонса. По словам Джекмана, он знал, что его жена была "той самой" уже через две недели после знакомства с ней. Уже через четыре месяца после первой встречи он сделал предложение, и пара поженилась в 1996 году.

Хотя Фернесс на 13 лет старше супруга, они доказали своим крепким браком, что возраст – это не что иное, как цифра.

Джекман утверждает, что основой их семьи является честность:

"Я думаю, что в отношениях ты должен быть собой, даже в том, что тебе не нравится, в чем ты смущаешься или в том, что ты сделал неправильно. Честность является ключевым фактором. Если вы находитесь в ситуации, когда вы можете быть самим собой и быть по-настоящему честным, это хорошее начало".

Супруги во время брака усыновили двух детей: в 2000 году в семье появился Оскара Максимилиан, которому сейчас 22 года, а в 2005 – Ава Элиот (17 лет)

Недавно стало известно, что Хью и Деборра планируют покинуть США и вернуться в свой родной Сидней.