Г'ю Джекман зворушливо привітав дружину із 67-річчям

Актор вкотре освідчився в коханні дружині, з якою у шлюбі 28 років.

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54-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який вже 28 років щасливий у шлюбі з колегою по цеху Деборрою Лі-Фернесс, привітав її з 67-річчям, опублікувавши спільне фото в Instagram, зроблене під час прогулянки на гондолі на тлі заходу сонця, і написавши зворушливе освідчення в коханні.

"З днем народження, моя незвичайна дружина. Я вже 28-й раз святкую цей день з тобою. Ти навчила мене багато чому, зокрема тому, як святкувати. Святкуй життя, сім'ю, дружбу та любов. Твоє світло та радість освітлюють все навколо тебе! Діти, я купаюсь у цьому сяйві щодня, і сьогодні ми молимося, щоб ти відчула, як все кохання відображається на тобі! Я люблю тебе!" — йдеться у підписі до знімку.

Першу публікацію прокоментувала колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер.

"Прекрасна Деб! З Днем народження!", — Написала актриса.

Деббора та Г'ю познайомилися на зйомках австралійського драматичного мінісеріалу "Корреллі" у 1995 році. Фернес зіграла тюремну психологиню Луїзу Корреллі, а Джекман — ув'язненого Кевіна Джонса. За словами Джекмана, він знав, що його дружина була "тою самою" вже через два тижні після знайомства з нею. Вже через чотири місяці після першої зустрічі він зробив пропозицію, і пара одружилася 1996 року.

Хоча Фернес на 13 років старше чоловіка, вони довели своїм міцним шлюбом, що вік — це не що інше, як цифра.

Джекман стверджує, що основою їхньої родини є чесність:

"Я думаю, що у стосунках ти маєш бути собою, навіть у тому, що тобі не подобається, у чому ти бентежишся або в тому, що ти зробив неправильно. Чесність є ключовим фактором. Якщо ви знаходитесь в ситуації, коли ви можете бути самим собою і бути по-справжньому чесним, це хороший початок".

Подружжя під час шлюбу усиновило двох дітей: у 2000 році в сім'ї з'явився Оскара Максиміліан, якому зараз 22 роки, а у 2005 — Ава Еліот (17 років)

Нещодавно стало відомо, що Г'ю та Деборра планують залишити США та повернутися до свого рідного Сіднея.