Звезда американских мьюзиклов подает на развод на фоне слухов о романе с Хью Джекманом (фото)

Звезда "Дэдпула и Росомахи" не долго был холостяком. Хью Джекман закрутил новый роман со своей коллегой.

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Звезда бродвейских мьюзиклов Саттон Фостер после 10 лет брака подала на развод со сценаристом "Одиннадцати друзей Оушена" Тедом Гриффином на фоне слухов о ее романе с актером Хью Джекманом, сообщает Page Six.

Известно, что Саттон подала заявление о разводе в Верховный суд округа Нью-Йорк "без каких-либо возражений" несколько дней назад, 22 октября.

Фостер и Гриффин поженились в октябре 2014 года на частной церемонии в Санта-Барбаре, Калифорния. Пара воспитывает усыновленного ребенка.

Саттон Фостер и Тед Гриффин Фото: Getty Images

Слухи о том, что брак находится на грани распада, появились после того, как Саттон сыграла главную роль в мюзикле "Продавец музыки" вместе с Джекманом. Источники сообщили изданию, что между 49-летней Фостер и 56-летним Джекманом вспыхнул роман, они влюбились друг в друга: "Они на 100 процентов вместе, любят друг друга и хотят провести остаток своей жизни вместе".

Хью Джекман и Саттон Фостер Фото: Getty Images

Их отношения бурно развиваются, но влюбленные держат это в секрете и избегают публичного внимания. "Они все еще вместе. Они изо всех сил стараются это скрыть, но это общеизвестно", — подтвердил другой инсайдер.

Холостяк Хью Джекман в сентябре 2023 года подал на развод с Деборрой-Ли Фернесс, на которой он был женат 27 лет.

Ранее, 5 сентября, 55-летний Хью Джекман похвастался невероятно мускулистой фигурой. Он старается держать себя в форме и продолжает заниматься спортом.