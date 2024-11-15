Экс-супруга Хью Джекмана болезненно восприняла его измены, — СМИ

О разводе пары стало известно осенью 2023 года. Они были женаты 27 лет.

Австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс знала об изменах Хью Джекмана, однако публично комментировать их не собирается. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне бывшая жена "Росомахи" лайкнула пост с информацией о тайном романе Джекмана с актрисой бродвейских мюзиклов Саттон Фостер. Впрочем, это максимум, который она публично выдаст относительно интрижки экс-возлюбленного.

"Она подозревала, что Хью ей изменяет, а он раз за разом категорически это опровергал. Вот что стало самым болезненным", — рассказал источник.

"Они построили свой брак на доверии. Но если Хью и не изменял физически, она знает, что эмоционально он делал это", — добавил инсайдер.

Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Деборра-Ли Фернесс не планирует делать какие-то публичные заявления относительно поступков Джекмана.

"Ее лайк простого сообщения — это самое тонкое, что она могла сделать, и что будет иметь огромные последствия, а доказать, что это в каком-то смысле была шпилька в его сторону, невозможно. Это остается для интерпретации", — добавил источник.

Бывшая пара была в браке почти 30 лет. Осенью 2023 года стало известно о разводе Хью и Деборры-Ли. От их союза подрастают двое усыновленных детей.

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман Фото: Getty Images

Официально новостей о своем романе Хью Джекман не комментировал. Впрочем, уже этой осенью Саттон Фостер подала на развод со своим мужем, чем еще больше подогрела слухи об их отношениях.

Напомним, Деборра-Ли Фернесс вышла в свет с известным мужчиной.

Также Фокус писал о романе Хью Джекмана и Саттон Фостер.