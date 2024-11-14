Бывшую жену Хью Джекмана заметили с известным мужчиной (фото)

Актриса пришла поддержать своего друга Робби Уильямса на премьере биграфического фильма "Лучший человек в Нью-Йорке".

68-летняя австралийская актриса Деборра Ли-Фернесс, которая развелась с голливудской суперзвездой Хью Джекманом после 27 лет брака, посетила премьеру биографического фильма "Лучший человек в Нью-Йорке". Ее заметили в компании британского певца и актера Робби Уильямса, с которым она радостно позировала фотографам, пишет Daily Mail.

Деборра пришла на показ, чтобы поддержать Робби, о котором рассказывает картина. В фильме его сыграл актер Джонно Дэвис. Главный герой проходит через свою жизнь от школы до сцены в образе обезьяны.

Фото: Getty

Это первое появление Деборры-Ли после того, как она подтвердила настоящую причину развода с Хью Джекманом в сентябре 2023 года. Оказалось, что актер, будучи в браке, имел отношения с актрисой Саттон Фостер.

Хью и Саттон начали готовиться к бродвейскому возрождению мюзикла 1957 года Джерри Закса "Музыкальный человек" в марте 2020 года, прежде чем состоялась его премьера после пандемии в феврале 2022 года. Он шел 11 месяцев в театре Winter Garden на Манхэттене.

По словам инсайдеров, их роман во время шоу был секретом Полишинеля.

"Многие люди на Бродвее знали, и мы держали это в тайне, потому что они оба такие милые и замечательные люди. Все уважали их личную жизнь. Но был роман и совпадение. Теперь они действительно счастливы. Весь имидж Хью заключается в том, что он самый милый парень в Голливуде, поэтому он не знает, что с этим делать", — сказал источник, близкий к Фостер, изданию Us Weekly.

Для Деборры-Ли новые отношения Хью стали шоком.

"Деборра-Ли была ошеломлена, когда узнала об этом романе во время показа шоу. По-видимому, это был самый плохо охраняемый секрет Бродвея, и Деборра-Ли узнала об этом последней. Что еще хуже, он не признался в этом!" – рассказали журналистам друзья актрисы.

Хью и Деборра, которые воспитали приемных сына и дочь, объявили о своем разводе осенью прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Саттон Фостер после 10 лет брака подала на развод со сценаристом "Одиннадцати друзей Оушена" Тедом Гриффином на фоне слухов о ее романе с актером Хью Джекманом.