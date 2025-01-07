Хью Джекман подтвердил новый роман после развода (фото)

Осенью 2023 года Хью разорвал почти 30-летний союз с Деборрой-Ли Фернесс. После этого звезду "Росомахи" заподозрили в романе с известной актрисой.

Related video

56-летний австралийский актер Хью Джекман и 49-летняя актриса Саттон Фостер подтвердили свои отношения, когда их заметили на свидании. Об этом пишет People.

Влюбленные держались за руки и улыбались, когда они проводили ночь в городе Санта-Моника, штат Калифорния.

Звезда "Росомахи" был в темно-серой куртке на молнии, которую он надел поверх тонкого серого свитера и пары брюк с темно-коричневыми кроссовками.

Тем временем спутница Хью появилась в длинном двубортном кашемировом пальто верблюжьего оттенка. Под ним звезда Бродвея носила темно-зеленое платье. Саттон завершила свой образ парой классических черных лодочек.

Хью Джекман и Саттон Фостер

Когда Хью Джекман и его возлюбленная шли по тротуару, они крепко сцепили руки и периодически поворачивались, чтобы смотреть друг другу в глаза.

О новых отношениях актера стало известно после того, как в сентябре 2023 года Хью и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе после 27 лет брака.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Официально новостей о своем романе Джекман до сих пор не комментировал. Впрочем, уже осенью 2024 года Саттон Фостер подала на развод со своим мужем, чем еще больше подогрела слухи об их отношениях.

Актриса сыграла главную роль в мюзикле "Продавец музыки" вместе с Хью Джекманом. Источники говорили, что между 49-летней Фостер и 56-летним Джекманом вспыхнул роман: "Они на 100 процентов вместе, любят друг друга и хотят провести остаток своей жизни вместе".

Напомним, бывшая жена Хью Джекмана вышла в свет с известным мужчиной.

Также Фокус писал о реакции Деборры-Ли Фернесс на измены Джекмана.