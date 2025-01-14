Рідкісна поява: як виглядає 19-річна донька Гʼю Джекмана (фото)

Батьки Ави розлучилися у 2023 році. У її зіркового тата вже новий роман.

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69-річна австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс відвідала Відкритий чемпіонат Австралії зі своєю 19-річною дочкою Авою. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Гʼю Джекмана усміхалася, коли прибула на Rod Laver Arena з Авою. До них приєдналися директор Tennis Australia Джейн Хрдлічка та колишня переможниця Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді Джуді Тегарт-Далтон.

Деборра-Лі Фернесс з донькою Авою Фото: Getty Images

Деборра-Лі Фернесс продемонструвала стильний образ у фіолетовій шовковій сорочці за 1100 доларів від елітного американського бренду BODE. Акторка поєднала її з парою білих повсякденних штанів.

Вона завершила свій образ парою туфель на платформі.

Деборра-Лі Фернесс з донькою Авою Фото: Getty Images

Ексдружина Гʼю Джекмана завершила свій образ парою круглих сонцезахисних окулярів.

Тим часом 19-річна Ава зʼявилася на публіці в чорно-коричневій мереживній мінісукні, яку вона поєднала з високими чорними черевиками.

Свій образ донька Гʼю Джекмана завершила підвіскою на шиї.

Зірка "Росомахи" та його колишня дружина оголосили про розлучення восени 2023 року. Вони були одружені майже 30 років та стали батьками двох дітей. У 2000 році експодружжя всиновило сина Оскара, а у 2005 — дівчинку Аву.

Нагадаємо, тим часом Гʼю Джекман не приховує свій новий роман з акторкою Саттон Фостер.

Також Фокус писав про реакцію Деборри-Лі Фернесс на новий роман Гʼю.