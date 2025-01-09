Колишня дружина Гʼю Джекмана відреагувала на його новий роман (фото)

За чутками, стосунки з акторкою Бродвею Саттон Фостер Гʼю почав ще під час шлюбу з Фернесс. Пара оголосила про розлучення восени 2023 року.

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69-річна австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс відреагувала на новий роман свого колишнього чоловіка Гʼю Джекмана, 56. Про це пише Daily Mail.

Екскохана зірки "Росомахи" не відчула смутку, а, навпаки, полегшення.

"Якщо чесно, то в Деборри-Лі відчуття полегшення. Її мучили підозри. Їй говорили, що це неправда, і що вони — лише близькі друзі, які працюють разом. Але щось у її серці казало їй, що це неправда", — розповів інсайдер.

Колишня дружина Гʼю Джекмана, отримавши підтвердження того, що її страхи та підозри були обґрунтованими, нарешті відчуває полегшення.

"Тепер вона може повністю завершити цей розділ та рухатися далі. Більше їй нічого сказати про її ексчоловіка та його близьку подругу Саттон", — додало джерело.

Гʼю Джекман та Саттон Фостер

Про нові стосунки Гʼю Джекмана стало відомо після того, як у вересні 2023 року актор та його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу. Від їхнього союзу є двоє прийомних дітей — Ава та Оскар.

"Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою", — зазначали тоді Джекман та Фернесс.

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Поки зірка "Росомахи" не коментував офіційно свій новий роман, проте вже прогулявся з Фостер за руку. А чутки про їхні стосунки циркулюють давно.

"Багато людей на Бродвеї знали і мовчали, тому що вони обидва такі добрі та чудові люди. Кожен поважав приватне життя. Зараз вони дійсно щасливі", — говорив інсайдер.

Нагадаємо, Деборра-Лі Фернесс вийшла у світ з відомим чоловіком.

Також Фокус писав про побачення Гʼю Джекмана та Саттон Фостер.