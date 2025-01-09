Бывшая жена Хью Джекмана отреагировала на его новый роман (фото)

По слухам, отношения с актрисой Бродвея Саттон Фостер Хью начал еще во время брака с Фернесс. Пара объявила о разводе осенью 2023 года.

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69-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс отреагировала на новый роман своего бывшего мужа Хью Джекмана, 56. Об этом пишет Daily Mail.

Экс-возлюбленная звезды "Росомахи" не почувствовала грусти, а, наоборот, облегчения.

"Если честно, то у Деборры-Ли чувство облегчения. Ее мучили подозрения. Ей говорили, что это неправда, и что они — лишь близкие друзья, которые работают вместе. Но что-то в ее сердце говорило ей, что это неправда", — рассказал инсайдер.

Бывшая жена Хью Джекмана, получив подтверждение того, что ее страхи и подозрения были обоснованными, наконец-то чувствует облегчение.

"Теперь она может полностью завершить эту главу и двигаться дальше. Больше ей нечего сказать о ее экс-супруге и его близкой подруге Саттон", — добавил источник.

Хью Джекман и Саттон Фостер

О новых отношениях Хью Джекмана стало известно после того, как в сентябре 2023 года актер и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе после 27 лет брака. От их союза есть двое приемных детей — Ава и Оскар.

"Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой", — отмечали тогда Джекман и Фернесс.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Пока звезда "Росомахи" не комментировал официально свой новый роман, однако уже прогулялся с Фостер за руку. А слухи об их отношениях циркулируют давно.

"Многие люди на Бродвее знали и молчали, потому что они оба такие добрые и замечательные люди. Каждый уважал частную жизнь. Сейчас они действительно счастливы", — говорил инсайдер.

Напомним, Деборра-Ли Фернесс вышла в свет с известным мужчиной.

Также Фокус писал о свидании Хью Джекмана и Саттон Фостер.