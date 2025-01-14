Редкое появление: как выглядит 19-летняя дочь Хью Джекмана (фото)

Родители Авы развелись в 2023 году. У ее звездного папы уже новый роман.

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69-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс посетила Открытый чемпионат Австралии со своей 19-летней дочерью Авой. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Хью Джекмана улыбалась, когда прибыла на Rod Laver Arena с Авой. К ним присоединились директор Tennis Australia Джейн Хрдличка и бывшая победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Джуди Тегарт-Далтон.

Деборра-Ли Фернесс с дочерью Авой Фото: Getty Images

Деборра-Ли Фернесс продемонстрировала стильный образ в фиолетовой шелковой рубашке за 1100 долларов от элитного американского бренда BODE. Актриса сочетала ее с парой белых повседневных брюк.

Она завершила свой образ парой туфель на платформе.

Деборра-Ли Фернесс с дочерью Авой Фото: Getty Images

Экс-супруга Хью Джекмана завершила свой образ парой круглых солнцезащитных очков.

Тем временем 19-летняя Ава появилась на публике в черно-коричневом кружевном мини-платье, которое она сочетала с высокими черными ботинками.

Свой образ дочь Хью Джекмана завершила подвеской на шее.

Звезда "Росомахи" и его бывшая жена объявили о разводе осенью 2023 года. Они были женаты почти 30 лет и стали родителями двоих детей. В 2000 году экс-супруги усыновили сына Оскара, а в 2005 — девочку Аву.

Напомним, тем временем Хью Джекман не скрывает свой новый роман с актрисой Саттон Фостер.

Также Фокус писал о реакции Деборры-Ли Фернесс на новый роман Хью.