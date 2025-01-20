Николь Кидман тяжело переживает развод Хью Джекмана: на чьей она стороне

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о разрыве осенью 2023 года. У "Росомахи" уже новый роман, однако официально бракоразводный процесс только начинается.

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Австралийская актриса Николь Кидман тяжело переживает развод Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс, ведь дружила с двумя из них. Об этом пишет Daily Mail.

Кидман, по ее собственным словам, "обязана" голливудской карьерой своим близким друзьям Хью Джекману и Деборры-Ли Фернесс. Все они родом из Австралии.

Звезда "Росомахи" и его почти бывшая жена были женаты 27 лет, прежде чем в 2023 году объявили о разводе, чтобы "продолжить наше личное развитие". Недавно актер уже подтвердил новый роман с актрисой Саттон Фостер.

Инсайдеры говорят, что разрыв Хью и Деборры может стать "беспорядочным", поскольку звездная пара пытается разделить свое состояние в 250 миллионов долларов без добрачного договора.

Хью Джекман, Деборра-Ли Фернесс, Кит Урбан и Николь Кидман Фото: Getty Images

Между тем Николь Кидман считает Джекмана и Фернесс своими лучшими друзьями, поэтому она особенно "беспокоится" из-за их развода.

"Николь знает, что с Хью все будет хорошо — у него лучшая команда кураторов в Голливуде, и он переживает свой новый роман", — сказал инсайдер.

"Она сейчас ему не нужна, поэтому для Николь внимание сосредоточено на Деб, и она волнуется о ней больше всего остального", — добавил источник.

Николь Кидман и Хью Джекман вместе снимались в "Австралии" База Лурмана и десятилетиями дружили за кулисами.

Хью Джекман и Николь Кидман Фото: Getty Images

А Деборра-Ли Фернесс была первой, кто познакомился с Николь Кидман, когда она была подростком в Лос-Анджелесе, прежде чем получить роль в фильме "Дни грома", где она встретила Тома Круза.

"[Деборра-Ли] была одной из моих лучших подруг", — сказала звезда экрана, добавив, что Деб всегда давала ей место для проживания, когда она прилетала из Австралии.

Фернесс и Джекман поженились в Мельбурне, Австралия, в апреле 1996 года, прежде чем усыновить своего сына Оскара, которому сейчас 24 года, в 2000 году. Впоследствии они усыновили дочь Аву, 19 лет. Пока пара официально не развелась, однако о разрыве объявила еще осенью 2023 года.

Напомним, почему развод Хью Джекман и Деборры-Ли Фернесс может стать скандальным.

Также Фокус писал о редком появлении дочери Хью Джекмана.