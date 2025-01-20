Ніколь Кідман важко переживає розлучення Гʼю Джекмана: на чиєму вона боці

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс оголосили про розрив восени 2023 року. У "Росомахи" вже новий роман, проте офіційно процес розлучення тільки починається.

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Австралійська акторка Ніколь Кідман важко переживає розлучення Гʼю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс, адже дружила з двома з них. Про це пише Daily Mail.

Кідман, за її власними словами, "завдячує" голлівудською кар’єрою своїм близьким друзям Г’ю Джекману та Деборрі-Лі Фернесс. Всі вони родом з Австралії.

Зірка "Росомахи" і його майже колишня дружина були одружені 27 років, перш ніж у 2023 році оголосили про розлучення, щоб "продовжити наш особистий розвиток". Нещодавно актор уже підтвердив новий роман з акторкою Саттон Фостер.

Інсайдери говорять, що розрив Гʼю та Деборри може стати "безладним", оскільки зіркова пара намагається розділити свій статок у 250 мільйонів доларів без передшлюбного договору.

Гʼю Джекман, Деборра-Лі Фернесс, Кіт Урбан та Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Тим часом Ніколь Кідман вважає Джекмана і Фернесс своїми найкращими друзями, тому вона особливо "турбується" через їхнє розлучення.

"Ніколь знає, що з Г’ю все буде добре – у нього найкраща команда кураторів у Голлівуді, і він переживає свій новий роман", – сказав інсайдер.

"Вона зараз йому не потрібна, тому для Ніколь увага зосереджена на Деб, і вона хвилюється про неї більше за все інше", — додало джерело.

Ніколь Кідман і Гʼю Джекман разом знімалися в "Австралії" База Лурмана і десятиліттями дружили за лаштунками.

Гʼю Джекман та Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Деборра-Лі Фернесс була першою, хто познайомився з Ніколь Кідман, коли вона була підлітком у Лос-Анджелесі, перш ніж отримати роль у фільмі "Дні грому", де вона зустріла Тома Круза.

"[Деборра-Лі] була однією з моїх найкращих подруг", — сказала зірка екрану, додавши, що Деб завжди давала їй місце для проживання, коли вона прилітала з Австралії.

Фернесс та Джекман одружилися в Мельбурні, Австралія, у квітні 1996 року, перш ніж усиновити свого сина Оскара, якому наразі 24 роки, у 2000 році. Згодом вони усиновили доньку Аву, 19 років. Поки вони офіційно не розлучилися, проте про розрив оголосили ще восени 2023 року.

Нагадаємо, чому розлучення Гʼю Джекман та Деборри-Лі Фернесс може стати скандальним.

Також Фокус писав про рідкісну появу доньки Гʼю Джекмана.