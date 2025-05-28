Колишня дружина Г'ю Джекмана вперше публічно висловилася про його зраду

69-річна австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс, яка офіційно розлучилася з колегою по цеху Г'ю Джекманом після 27 років шлюбу, порушила мовчання і розповіла, як впоралася зі зрадою колишнього чоловіка.

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Про це пише Daily Mail.

"Моє серце і співчуття всім, хто пройшов через травмуючий шлях зради", — сказала вона, додавши, що їхній розрив став "раною, яка ранить глибоко". При цьому Деборра-Лі не втрачає оптимізму.

"Я вірю у вищу силу і в те, що Бог/всесвіт, що б ви не вважали своїм керівництвом, завжди працює для нас. Ця віра допомогла мені пережити розпад майже тридцятирічного шлюбу", — додала актриса.

За словами продюсерки і філантропки, цей процес допоміг їй, оскільки вона "набула багато знань і мудрості".

"Навіть коли ми стикаємося з очевидними негараздами, це веде нас до нашого найбільшого блага, нашої істинної мети. Це може бути боляче, але в довгостроковій перспективі повернення до себе і життя в рамках власної цілісності, цінностей і кордонів — це звільнення і свобода", — підкреслила Фернесс.

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс були в шлюбі 27 років Фото: Getty Images

Актриса зізналася, що дійшла висновку: нічого з пережитого не є особистим.

"Ми всі перебуваємо на своєму індивідуальному шляху, і я вірю, що стосунки в нашому житті не випадкові. Ми тягнемося до людей, ми запрошуємо їх, щоб засвоїти уроки і розпізнати та зцілити зламані частини себе... Я залишаюся вдячною", — підсумувала вона.

Про своє розставання Джекман і Фернесс оголосили у вересні 2023 року, що стало шоком для їхніх шанувальників.

"Ми були благословенні тим, що розділили майже 3 десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях зараз змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання", — йшлося в їхній заяві для ЗМІ.

Пізніше з'ясувалося, що в актора з'явилося нове кохання, роман з яким він довго приховував. Розлучницею стала актриса Саттон Фостер. Разом їх помітили в січні 2025 року на побаченні в Санта-Моніці.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер Фото: Getty Images

50-річна Фостер подала на розлучення в жовтні 2024 року з чоловіком Тедом Гріффіном після 10 років шлюбу.

У червні на церемонії вручення премії Drama Desk Awards 2024, Саттон назвала Джекмана "одним із найвидатніших хлопців, неймовірним партнером". Під час спільної появи на Late Night With Seth Meyers для просування Music Man у травні 2022 року актриса сказала: "Шоу таке радісне, і я отримую задоволення від гри з цим хлопцем".

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