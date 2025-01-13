Колишня дружина Г'ю Джекмана розлютилася на Блейк Лайвлі: у чому причина

Деборра-Лі Фернес вважає, що Блейк Лайвлі знала про роман її колишнього чоловіка на стороні, але нічого їй про це не сказала.

Related video

69-річна австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс, колишня дружина Г'ю Джекмана, розлютилася через те, що Блейк Лайвлі, яку вона вважала своєю подругою, разом із чоловіком Раяном Рейнольдсом підтримали її екс-чоловіка, знаючи про його роман на стороні, повідомляє Woman's Day.

Деборра-Лі та Г'ю були в шлюбі 27 років, перш ніж стало відомо про їхнє розлучення у вересні 2023 року. Після цього в ЗМІ активно почали циркулювати чутки про те, що у Джекмана роман з американською актрисою Саттон Фостер. І минулого тижня ці стосунки стали надбанням громадськості після того, як пару побачили разом.

Зраду з боку Лайвлі та Рейнольдса Фернесс сприйняла дуже болісно.

"Вона знала, що вони стануть на бік Г'ю, коли розлучаться, але Деб стривожила цілком реальна можливість того, що Раян і Блейк повинні були знати про Саттон. Чесно кажучи, Деб завжди було важко налагодити стосунки з Блейк, тому що вони такі різні, але вона відчувала, що вони чудово ладнають", — говорить джерело.

Це сталося через кілька днів після того, як було заявлено, що Деб "відчула полегшення", побачивши фотографії Г'ю і Саттон разом, а інсайдери кажуть, що тепер вона нарешті може рухатися далі.

"Деборра-Лі відчуває полегшення, якщо чесно. Вона довірилася своїй інтуїції, і її інтуїція виявилася права. Вона нарешті почувається спокійно, отримавши підтвердження того, що її страхи та підозри були виправдані. Тепер вона може повністю закрити цю главу і рухатися далі", — зазначають люди з оточення актриси.

Почуття у пари спалахнули на Бродвеї під час роботи над постановкою мюзиклу "Музикант" у 2022 році. Їх зблизили проблеми в особистому житті кожного з них.

"Після пандемії стосунки між Деборрою-Лі та Г'ю були дуже примітивними. Їхні стосунки були вже не такими. Г'ю довелося рухатися відповідно до своїх почуттів. У нього був такий особливий зв'язок із Деборрою-Лі, але тепер він закінчився, і він має зробити те, що є правильним для нього", — повідав інформатор.

Подейкують, що Г'ю і Саттон ухвалили рішення нарешті публічно заявити про свій роман, тому що вони більше "не зацікавлені в тому, щоб приховувати своє кохання".

Саттон, як і її новий коханий, теж нещодавно розлучилася. Вона подала на розлучення зі своїм 53-річним чоловіком Тедом Гріффіном у жовтні минулого року після 10 років шлюбу. У них є спільна дочка Емілі, якій зараз сім років.

Раніше Фокус писав, як колишня дружина Г'ю Джекмана завадила його планам на Різдво.