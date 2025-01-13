Бывшая жена Хью Джекмана разозлилась на Блейк Лайвли: в чем причина

Деборра-Ли Фернес считает, что Блейк Лайвли знала о романе ее бывшего мужа на стороне, но ничего ей об этом не сказала.

Related video

69-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс, бывшая жена Хью Джекмана, в ярости из-за того, что Блейк Лайвли, которую она считала своей подругой, вместе с мужем Райаном Рейнольдсом поддержали ее экс-супруга, зная о его романе на стороне, сообщает Woman's Day.

Деборра-Ли и Хью были в браке 27 лет, прежде чем стало известно об их разводе в сентябре 2023 года. После этого в СМИ активно начали циркулировать слухи о том, что у Джекмана роман с американской актрисой Саттон Фостер. И на прошлой неделе эти отношения стали достоянием общественности после того, как пару увидели вместе.

Предательство со стороны Лайвли и Рейнольдса Фернесс восприняла очень болезненно.

"Она знала, что они встанут на сторону Хью, когда расстанутся, но Деб встревожила вполне реальная возможность того, что Райан и Блейк должны были знать о Саттон. По правде говоря, Деб всегда было трудно наладить отношения с Блейк, потому что они такие разные, но она чувствовала, что они прекрасно ладят", – говорит источник.

Это произошло через несколько дней после того, как было заявлено, что Деб "испытала облегчение", увидев фотографии Хью и Саттон вместе, а инсайдеры говорят, что теперь она наконец может двигаться дальше.

"Деборра-Ли чувствует облегчение, если честно. Она доверилась своей интуиции, и ее интуиция оказалась права. Она наконец чувствует себя спокойно, получив подтверждение того, что ее страхи и подозрения были оправданы. Теперь она может полностью закрыть эту главу и двигаться дальше", – отмечают люди из окружения актрисы..

Чувства у пары вспыхнули на Бродвее во время работы над постановкой мюзикла "Музыкант" в 2022 году. Их сблизили проблемы в личной жизни каждого из них.

"После пандемии отношения между Деборрой-Ли и Хью были очень примитивными. Их отношения были уже не такими. Хью пришлось двигаться в соответствии со своими чувствами. У него была такая особая связь с Деборрой-Ли, но теперь она закончилась, и он должен сделать то, что правильно для него", – поведал информатор.

Поговаривают, что Хью и Саттон приняли решение наконец-то публично заявить о своем романе, потому что они больше "не заинтересованы в том, чтобы скрывать свою любовь".

Саттон, как и ее новый возлюбленный, тоже недавно развелась. Она подала на развод со своим 53-летним мужем Тедом Гриффином в октябре прошлого года после 10 лет брака. У них есть общая дочь Эмили, которой сейчас семь лет.

Ранее Фокус писал, как бывшая жена Хью Джекмана помешала его планам на Рождество.