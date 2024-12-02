Бывшая жена Хью Джекмана помешала его планам на Рождество

Актер хотел познакомить свою новую возлюбленную, актрису Саттон Фостер, с приемными детьми, но бывшая жена была не в восторге от этой идеи.

Похоже, 69-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс не простила своему 56-летнему бывшему мужу Хью Джекману развод, хотя пара и заявляла, что сохранит любовь и уважение друг к другу. Как пишет Woman's Day, она не захотела, чтобы экс-супруг знакомил свою новую подругу, 49-летнюю актрису Саттон Фостер с их приемными детьми, 24-летним Оскаром и 19-летней Авой.

По словам инсайдера, Хью хотел познакомить свою девушку с сыном и дочерью, но Деборра-Ли Фернесс, "не в восторге от этой идеи".

"Влюбленным потребуется больше времени, чтобы приспособиться к новой норме, и это означает, что Хью и Саттон готовятся провести гораздо меньше времени вместе, чем им хотелось бы во время праздников", — рассказал информатор.

Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty

Он добавил, что Деборра видит, как Хью "быстро движется дальше". Она все еще угнетена тем, что так много отдала этому барку длиной в 27 лет, и не хочет "смешанного" Рождества с новой пассией ее бывшего мужа.

"Это тонкий баланс, и он чувствует, что если кто-то и будет проводить меньше времени с детьми в этом году, так это он", — говорят друзья актера.

Тем временем Хью и Саттон полны решимости сохранить свои отношения и в данный момент держат все в тайне. Поговаривают, что именно этот роман положил конец крепкому браку Джекмана.

Актер и его новая девушка сыграли роли Гарольда Хилла и Мэриан Пару в мюзикле "Музыкант", который шел с февраля 2022 года по январь 2023-го в театре Winter Garden на Манхэттене. Согласно сообщениям, их роман во время шоу был "самым плохо хранимым секретом Бродвея", и теперь утверждается, что "действительно счастливая" пара больше не скрывает своих чувств.

Хью Джекман и Саттон Фостер

Они уже посещали публичные мероприятия вместе. В частности актеры позировали на премьере их шоу "Музыкант" на Бродвее в феврале 2022 года.

Фернесс была обеспокоена тем, что ее муж и Саттон вместе будут задействованы в постановке. Это произошло еще за год до их развода.

"У Деборры-Ли были подозрения, когда Хью начал работать с Саттон. Их отношения не являются для нее секретом", — рассказали инсайдеры.

Ранее Фокус писал, как Деборра прокомментировала слухи о том, что Хью Джекман — гей.