Колишня дружина Г'ю Джекмана завадила його планам на Різдво

Актор хотів познайомити свою нову кохану, актрису Саттон Фостер, із прийомними дітьми, але колишня дружина була не в захваті від цієї ідеї.

Схоже, 69-річна австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс не пробачила своєму 56-річному колишньому чоловікові Г'ю Джекману розлучення, хоча пара і заявляла, що збереже любов і повагу одне до одного. Як пише Woman's Day, вона не захотіла, щоб ексчоловік знайомив свою нову подругу, 49-річну акторку Саттон Фостер, з їхніми прийомними дітьми, 24-річним Оскаром і 19-річною Авою.

За словами інсайдера, Г'ю хотів познайомити свою дівчину із сином і донькою, але Деборра-Лі Фернесс, "не в захваті від цієї ідеї".

"Закоханим знадобиться більше часу, щоб пристосуватися до нової норми, і це означає, що Г'ю і Саттон готуються провести набагато менше часу разом, ніж їм хотілося б під час свят", — розповів інформатор.

Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty

Він додав, що Деборра бачить, як Г'ю "швидко рухається далі". Вона все ще пригнічена тим, що так багато віддала цьому шлюбу довжиною в 27 років, і не хоче "змішаного" Різдва з новою пасією її колишнього чоловіка.

"Це тонкий баланс, і він відчуває, що якщо хтось і буде проводити менше часу з дітьми цього року, то це він", — кажуть друзі актора.

Тим часом Г'ю і Саттон сповнені рішучості зберегти свої стосунки і наразі тримають все в таємниці. Подейкують, що саме цей роман поклав край міцному шлюбу Джекмана.

Актор і його нова дівчина зіграли ролі Гарольда Гілла і Меріан Пару в мюзиклі "Музикант", що тривав з лютого 2022 року по січень 2023-го в театрі Winter Garden на Мангеттені. Згідно з повідомленнями, їхній роман під час шоу був "найгірше збереженим секретом Бродвею", і тепер стверджується, що "дійсно щаслива" пара більше не приховує своїх почуттів.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер

Вони вже відвідували публічні заходи разом. Зокрема актори позували на прем'єрі їхнього шоу "Музикант" на Бродвеї в лютому 2022 року.

Фернесс була стурбована тим, що її чоловік і Саттон разом будуть задіяні в постановці. Це сталося ще за рік до їхнього розлучення.

"У Деборри-Лі були підозри, коли Г'ю почав працювати з Саттон. Їхні стосунки не є для неї секретом", — розповіли інсайдери.

Раніше Фокус писав, як Деборра прокоментувала чутки про те, що Г'ю Джекман — гей.