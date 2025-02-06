Хью Джекман хочет жениться на Саттон Фостер: что им мешает, — СМИ

Джекман пока официально не развелся с Деборрой-Ли Фернесс, с которой состоял в браке почти 30 лет. Дело затягивается из-за непростого распределения состояния экс-пары.

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56-летний австралийский актер Хью Джекман планирует жениться на своей новой избраннице Саттон Фостер, 49. Об этом пишет Sky News.

По словам инсайдера, съездив недавно в Австралию и побыв некоторое время в разлуке с возлюбленной, звезда "Росомахи" понял, как сильно соскучился и что хочет официально оформить их отношения.

"Когда они воссоединились, чары снова нахлынули, и в конце концов лучшим окончанием для этих двоих станет женитьба", — считает источник.

"Хью четко осознает, что хочет сделать Саттон своей женой", — добавил инсайдер.

Саттон Фостер Фото: Getty Images

Впрочем, Джекман пока официально не развелся с Деборрой-Ли Фернесс, с которой актер состоял в браке почти 30 лет. Дело затягивается из-за непростого распределения состояния экс-пары, ведь брачного контракта у них не было. Речь об около 250 млн долларов.

"Этот развод не будет простым. Он даже может стать грязным, потому что ставки высоки", — считает инсайдер.

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман Фото: Getty Images

Официально свои новые отношения Хью Джекман до сих пор не комментировал, однако его с Фостер уже неоднократно "ловили" на свиданиях, а инсайдеры подтверждают догадки в сети.

"Они на 100 процентов вместе, любят друг друга и хотят провести остаток своей жизни вместе", — говорили источники.

Две звезды ранее делили сцену на Бродвее, когда они исполняли главные роли в известной постановке классического мюзикла "Продавец музыки".

Напомним, кого во время развода Хью Джекмана поддержала Николь Кидман.

Также Фокус писал о редком появлении дочери Хью Джекмана.