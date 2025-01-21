Хью Джекмана заметили на свидании с Саттон Фостер на фоне "дорогого" развода (фото)

Еще осенью 2023 года стало известно о разрыве Джекмана и Деборры-Ли Фернесс. Впрочем, пока официально они еще не развелись, а процесс может стать скандальным и длительным из-за 250 млн долларов общего имущества.

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56-летнего австралийского актера Хью Джекмана и его девушку Саттон Фостер, 49, заметили на редком свидании на фоне развода звезды "Росомахи". Об этом пишет Daily Mail.

Пара вышла на прогулку в Лос-Анджелесе после подтверждения своих отношений.

Хью продемонстрировал свое мускулистое телосложение в повседневном наряде, который состоял из обычной белой футболки, черных спортивных штанов и солнцезащитных очков.

Образ актера дополняли темные кроссовки. Он широко улыбался, когда шел рядом со своей возлюбленной.

Тем временем Саттон Фостер, известная своим театральным мастерством на Бродвее, была в желтой оверсайз-рубашке, розовых леггинсах, шарфе с принтом и ярко-голубых кроссовках.

Хью Джекман и Саттон Фостер

Официально свои новые отношения Хью Джекман пока не комментировал, однако пару уже неоднократно "ловили" на свиданиях, а инсайдеры подтверждают догадки в сети.

"Они на 100 процентов вместе, любят друг друга и хотят провести остаток своей жизни вместе", — говорили источники.

Две звезды ранее делили сцену на Бродвее, когда они исполняли главные роли в известной постановке классического мюзикла "Продавец музыки".

Фостер подала на развод со своим мужем Тедом Гриффином в октябре 2024 года. За год до этого о разрыве с женой объявил и Хью. Звезда "Росомахи" и Деборра-Ли Фернесс были женаты 27 лет. Пока они официально еще не развелись, однако процесс может быть сложным из-за раздела 250 млн долларов совместного имущества.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Напомним, кого во время развода Хью Джекмана поддержала Николь Кидман.

Также Фокус писал о редком появлении дочери Хью Джекмана.