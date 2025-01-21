Гʼю Джекмана помітили на побаченні із Саттон Фостер на фоні "дорогого" розлучення (фото)

Ще восени 2023 року стало відомо про розрив Джекмана та Деборри-Лі Фернесс. Втім, поки офіційно вони ще не розлучилися, а процес може стати скандальним та тривалим через 250 млн доларів спільного майна.

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56-річного австралійського актора Гʼю Джекмана та його дівчину Саттон Фостер, 49, помітили на рідкісному побаченні на фоні розлучення зірки "Росомахи". Про це пише Daily Mail.

Пара вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі після підтвердження своїх стосунків.

Г’ю продемонстрував свою м’язисту статуру в повсякденному вбранні, яке складалося зі звичайної білої футболки, чорних спортивних штанів і сонцезахисних окулярів.

Образ актора доповнювали темні кросівки. Він широко посміхався, коли йшов поруч біля своєї коханої.

Тим часом Саттон Фостер, відома своєю театральною майстерністю на Бродвеї, була в жовтій оверсайз-сорочці, рожевих легінсах, шарфі з принтом і яскраво-блакитних кросівках.

Гʼю Джекман та Саттон Фостер

Офіційно свої нові стосунки Гʼю Джекман поки не коментував, проте пару вже неодноразово "ловили" на побаченнях, а інсайдери підтверджують здогадки в мережі.

"Вони на 100 відсотків разом, кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом", — говорили джерела.

Дві зірки раніше ділили сцену на Бродвеї, коли вони виконували головні ролі у відомій постановці класичного мюзиклу "Продавець музики".

Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком Тедом Гріффіном у жовтні 2024 року. За рік до цього про розрив з дружиною оголосив і Гʼю. Зірка "Росомахи" та Деборра-Лі Фернесс були одружені 27 років. Поки вони офіційно ще не розлучилися, проте процес може бути складним через поділ 250 млн доларів спільного майна.

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Нагадаємо, кого під час розлучення Гʼю Джекмана підтримала Ніколь Кідман.

Також Фокус писав про рідкісну появу доньки Гʼю Джекмана.