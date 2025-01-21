Гʼю Джекмана помітили на побаченні із Саттон Фостер на фоні "дорогого" розлучення (фото)
Ще восени 2023 року стало відомо про розрив Джекмана та Деборри-Лі Фернесс. Втім, поки офіційно вони ще не розлучилися, а процес може стати скандальним та тривалим через 250 млн доларів спільного майна.
56-річного австралійського актора Гʼю Джекмана та його дівчину Саттон Фостер, 49, помітили на рідкісному побаченні на фоні розлучення зірки "Росомахи". Про це пише Daily Mail.
Пара вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі після підтвердження своїх стосунків.
Г’ю продемонстрував свою м’язисту статуру в повсякденному вбранні, яке складалося зі звичайної білої футболки, чорних спортивних штанів і сонцезахисних окулярів.
Образ актора доповнювали темні кросівки. Він широко посміхався, коли йшов поруч біля своєї коханої.
Тим часом Саттон Фостер, відома своєю театральною майстерністю на Бродвеї, була в жовтій оверсайз-сорочці, рожевих легінсах, шарфі з принтом і яскраво-блакитних кросівках.
Офіційно свої нові стосунки Гʼю Джекман поки не коментував, проте пару вже неодноразово "ловили" на побаченнях, а інсайдери підтверджують здогадки в мережі.
"Вони на 100 відсотків разом, кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом", — говорили джерела.
Дві зірки раніше ділили сцену на Бродвеї, коли вони виконували головні ролі у відомій постановці класичного мюзиклу "Продавець музики".
Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком Тедом Гріффіном у жовтні 2024 року. За рік до цього про розрив з дружиною оголосив і Гʼю. Зірка "Росомахи" та Деборра-Лі Фернесс були одружені 27 років. Поки вони офіційно ще не розлучилися, проте процес може бути складним через поділ 250 млн доларів спільного майна.
Нагадаємо, кого під час розлучення Гʼю Джекмана підтримала Ніколь Кідман.
Також Фокус писав про рідкісну появу доньки Гʼю Джекмана.