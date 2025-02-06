Гʼю Джекман хоче одружитися із Саттон Фостер: що їм заважає, — ЗМІ

Джекман поки офіційно не розлучився з Деборрою-Лі Фернесс, з якою перебував у шлюбі майже 30 років. Справа затягується через непростий розподіл статків експари.

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56-річний австралійський актор Гʼю Джекман планує одружитися зі своєю новою обраницею Саттон Фостер, 49. Про це пише Sky News.

За словами інсайдера, з'їздивши нещодавно до Австралії та побувши деякий час у розлуці з коханою, зірка "Росомахи" зрозумів, як сильно скучив і що хоче офіційно оформити їхні стосунки.

"Коли вони возз'єдналися, чари знову нахлинули, і зрештою найкращим закінченням для цих двох стане одруження", — вважає джерело.

"Г'ю чітко усвідомлює, що хоче зробити Саттон своєю дружиною", — додав інсайдер.

Саттон Фостер Фото: Getty Images

Втім, Джекман поки офіційно не розлучився з Деборрою-Лі Фернесс, з якою актор перебував у шлюбі майже 30 років. Справа затягується через непростий розподіл статків експари, адже шлюбного контракту в них не було. Мова про близько 250 млн доларів.

"Це розлучення не буде просте. Воно навіть може стати брудним, бо ставки високі", — вважає інсайдер.

Деборра-Лі Фернесс та Гʼю Джекман Фото: Getty Images

Офіційно свої нові стосунки Гʼю Джекман досі не коментував, проте його з Фостер вже неодноразово "ловили" на побаченнях, а інсайдери підтверджують здогадки в мережі.

"Вони на 100 відсотків разом, кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом", — говорили джерела.

Дві зірки раніше ділили сцену на Бродвеї, коли вони виконували головні ролі у відомій постановці класичного мюзиклу "Продавець музики".

Нагадаємо, кого під час розлучення Гʼю Джекмана підтримала Ніколь Кідман.

Також Фокус писав про рідкісну появу доньки Гʼю Джекмана.