Гʼю Джекман хоче одружитися із Саттон Фостер: що їм заважає, — ЗМІ
Джекман поки офіційно не розлучився з Деборрою-Лі Фернесс, з якою перебував у шлюбі майже 30 років. Справа затягується через непростий розподіл статків експари.
56-річний австралійський актор Гʼю Джекман планує одружитися зі своєю новою обраницею Саттон Фостер, 49. Про це пише Sky News.
За словами інсайдера, з'їздивши нещодавно до Австралії та побувши деякий час у розлуці з коханою, зірка "Росомахи" зрозумів, як сильно скучив і що хоче офіційно оформити їхні стосунки.
"Коли вони возз'єдналися, чари знову нахлинули, і зрештою найкращим закінченням для цих двох стане одруження", — вважає джерело.
"Г'ю чітко усвідомлює, що хоче зробити Саттон своєю дружиною", — додав інсайдер.
Втім, Джекман поки офіційно не розлучився з Деборрою-Лі Фернесс, з якою актор перебував у шлюбі майже 30 років. Справа затягується через непростий розподіл статків експари, адже шлюбного контракту в них не було. Мова про близько 250 млн доларів.
"Це розлучення не буде просте. Воно навіть може стати брудним, бо ставки високі", — вважає інсайдер.
Офіційно свої нові стосунки Гʼю Джекман досі не коментував, проте його з Фостер вже неодноразово "ловили" на побаченнях, а інсайдери підтверджують здогадки в мережі.
"Вони на 100 відсотків разом, кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом", — говорили джерела.
Дві зірки раніше ділили сцену на Бродвеї, коли вони виконували головні ролі у відомій постановці класичного мюзиклу "Продавець музики".
Нагадаємо, кого під час розлучення Гʼю Джекмана підтримала Ніколь Кідман.
Також Фокус писав про рідкісну появу доньки Гʼю Джекмана.