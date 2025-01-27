Экс-супруга Дмитрия Ступки призналась, почему она развелась с актером

Пара развелась в 2022 году после шести лет брака. Полина Логунова объяснила, что чувствовала застой в отношениях и решила не держаться за прошлое. Она также отметила, что не препятствует общению дочери с Дмитрием Ступкой и его родными, и девочка активно поддерживает с ними контакт.

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Экс-супруга украинского актера Дмитрия Ступки, модель и блогер Полина Логунова, впервые поделилась деталями их разрыва и рассказала, общается ли их 7-летняя дочь с отцом и его семьей. Подробностями Логунова поделилась в интервью Габриэлле Массанги.

Пара официально развелась в 2022 году после шести лет брака. Долгое время они не комментировали свое расставание, однако на днях Полина решила раскрыть причину. По ее словам, именно она стала инициатором разрыва.

"Я почувствовала, что мы стоим на месте и ничего не меняется. Это была закрытая дверь, и мы только мучили друг друга. Зачем держаться за то, что уже не имеет смысла? Лучше иметь бывшего партнера — отца твоего ребенка — как друга, чем причинять друг другу боль", — поделилась Логунова.

Полина также отметила, что не имеет никаких препятствий для общения дочери Богданы с отцом и его семьей.

"Она получила айфон от Деда Мороза и имеет все контакты. Постоянно присылает видео, селфи, общается с ними. Она еще не умеет читать на нашем языке, но может отвечать голосовыми сообщениями бабушкам и дедушкам", — рассказала блогерша.

Что известно о Дмитрии Ступке

Дмитрий Ступка — украинский актер театра и кино, сын Остапа Ступки и внук легендарного Богдана Ступки.

С 2007 года активно снимается в кино, а среди его самых известных работ — фильмы "Мы из будущего 2", "Сердце на ладони", "Тени незабытых предков", "Круты 1918" и другие.

Перед полномасштабным вторжением вместе с женой и дочерью выехал в США, где сейчас продолжает работать.

Напомним, ранее мы писали, что украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал, пострадал ли он от стихии в Лос-Анджелесе.

Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Ступка объяснил, почему не возвращается в Украину.