Украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал, пострадал ли он от стихии в Лос-Анджелесе

Украинский актер Дмитрий Ступка, который уже несколько лет живет в США, поделился, пострадал ли он от масштабных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Актер заверил, что находится в безопасности, и его дом не пострадал.

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Украинский актер Дмитрий Ступка, который уже почти четыре года живет в США, рассказал, пострадал ли он от недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Актер появился в своем Instagram и заверил, что находится в безопасности, и его жилье не пострадало.

Пожары, охватившие Калифорнию, стали настоящей катастрофой для региона. Огонь уничтожил дома сотен людей и унес жизни пяти человек. Среди тех, кто оказался в зоне риска, оказался и украинский актер Дмитрий Ступка, однако, по его словам, его район остался далеко от эпицентра стихийного бедствия.

Дмитрий Ступка Фото: Скрин видео Дмитрий Ступка Фото: Скрин видео

Актер уточнил, что их с женой, певицей Юлией Барабановой, дом находится в "небогатом" районе Лос-Анджелеса, где нет пожаров и дыма. Ступка отметил, что им повезло с местом жительства, поскольку пожары больше всего затронули районы, где живут знаменитости, в частности Pacific Palisades, где были уничтожены дома таких звезд, как Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс.

"У нас ничего не дымит, ничего не горит. То, что происходит в Лос-Анджелесе — это катастрофа. Люди очень пострадали, но мы, к счастью, живы и здоровы", — написал Ступка.

Однако два часа назад актер поделился экстренным сообщение от пожарной службы округа Лос-Анджелес, которое ему пришло. В нем жителей района в котором живет Ступка предупредили об эвакуации.

"Оставайтесь бдительными и будьте готовы к эвакуации. Собирайте близких, домашних животных и принадлежности", — говорится в сообщении.

Эту информацию Дмитрий Ступка подписал словами: "Вот и наше время пришло...". Однако актер не уточнил, планирует ли его семья эвакуироваться и насколько стихия приблизилась к их району.

Дмитрий Ступка

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон показала разрушенный пожаром дом.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома оказались в опасности из-за пожара в Лос-Анджелесе.