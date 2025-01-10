Український актор Дмитро Ступка прокоментував, чи постраждав він від стихії в Лос-Анджелесі

Український актор Дмитро Ступка, який вже кілька років мешкає в США, поділився, чи постраждав він від масштабних лісових пожеж, що охопили Лос-Анджелес. Актор запевнив, що знаходиться в безпеці, і його будинок не зазнав шкоди.

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Український актор Дмитро Ступка, який вже майже чотири роки живе в США, розповів, чи постраждав він від нещодавніх лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Актор з’явився в своєму Instagram і запевнив, що перебуває в безпеці, і його житло не зазнало шкоди.

Пожежі, що охопили Каліфорнію, стали справжньою катастрофою для регіону. Вогонь знищив будинки сотень людей і забрав життя п’яти осіб. Серед тих, хто опинився в зоні ризику, опинився й український актор Дмитро Ступка, однак, за його словами, його район залишився далеко від епіцентру стихійного лиха.

Дмитро Ступка Фото: Скрін відео Дмитро Ступка Фото: Скрін відео

Актор уточнив, що їх з дружиною, співачкою Юлією Барабановою, будинок знаходиться в "небагатому" районі Лос-Анджелеса, де немає пожеж і диму. Ступка зазначив, що їм пощастило з місцем проживання, оскільки пожежі найбільше зачепили райони, де живуть знаменитості, зокрема Pacific Palisades, де були знищені будинки таких зірок, як Періс Гілтон та Ентоні Гопкінс.

"У нас нічого не димить, нічого не горить. Те, що відбувається в Лос-Анджелесі – це катастрофа. Люди дуже постраждали, але ми, на щастя, живі і здорові", — написав Ступка.

Однак дві години тому актор поділився екстреним повідомлення від пожежної служби округу Лос-Анджелес, яке йому прийшло. У ньому жителів району в якому живе Ступка попередили про евакуацію.

"Залишайтеся пильними і будьте готові до евакуації. Збирайте близьких, домашніх тварин і приладдя", — йдеться у повідомлені.

Цю інформацію Дмитро Ступка підписав словами: "Ось і наш час прийшов…". Однак актор не уточнив, чи планує його родина евакуйовуватися і наскільки стихія наблизилась до їх району.

Дмитро Ступка

Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон показала зруйнований пожежою будинок.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки опинилися в небезпеці через пожежу в Лос-Анджелесі.