Ексдружина Дмитра Ступки зізналася, чому вона розлучилася з актором

Пара розлучилася у 2022 році після шести років шлюбу. Поліна Логунова пояснила, що відчувала застій у стосунках і вирішила не триматися за минуле. Вона також зазначила, що не перешкоджає спілкуванню доньки з Дмитром Ступкою та його рідними, і дівчинка активно підтримує з ними контакт.

Related video

Ексдружина українського актора Дмитра Ступки, модель та блогерка Поліна Логунова, вперше поділилася деталями їхнього розриву та розповіла, чи спілкується їхня 7-річна донька з батьком і його родиною. Пожробицями Логунова поділилася в інтерв’ю Габріеллі Массангі.

Пара офіційно розлучилася у 2022 році після шести років шлюбу. Довгий час вони не коментували своє розставання, однак днями Поліна вирішила розкрити причину. За її словами, саме вона стала ініціаторкою розриву.

"Я відчула, що ми стоїмо на місці й нічого не змінюється. Це були зачинені двері, і ми лише мучили один одного. Навіщо триматися за те, що вже не має сенсу? Краще мати колишнього партнера – батька твоєї дитини – як друга, ніж завдавати одне одному болю", – поділилася Логунова.

Поліна також наголосила, що не має жодних перешкод для спілкування доньки Богдани з батьком та його родиною.

"Вона отримала айфон від Діда Мороза і має всі контакти. Постійно надсилає відео, селфі, спілкується з ними. Вона ще не вміє читати нашою мовою, але може відповідати голосовими повідомленнями бабусям та дідусям", – розповіла блогерка.

Що відомо про Дмитра Ступку

Дмитро Ступка – український актор театру та кіно, син Остапа Ступки та онук легендарного Богдана Ступки.

З 2007 року активно знімається в кіно, а серед його найвідоміших робіт – фільми "Ми з майбутнього 2", "Серце на долоні", "Тіні незабутих предків", "Крути 1918" та інші.

Перед повномасштабним вторгненням разом із дружиною та донькою виїхав до США, де нині продовжує працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український актор Дмитро Ступка прокоментував, чи постраждав він від стихії в Лос-Анджелесі.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Ступка пояснив, чому не повертається в Україну.