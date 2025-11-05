Після 18 років: акторка "Району Беверлі-Гіллз" остаточно розлучилася з чоловіком і знайшла нового

Американська акторка Торі Спеллінг готується офіційно стати вільною жінкою. Зірка повідомила суд, що вона та її колишній чоловік Дін МакДермотт досягли угоди щодо розлучення.

У нових судових документах зазначено, що сторони підписали письмову угоду, яка врегульовує всі питання, пов’язані з поділом майна та фінансовою підтримкою. Деталі домовленостей не розголошуються — залишається лише, щоб суддя затвердив документ, повідомляє TMZ.

Нагадаємо, Торі подала на розлучення у березні 2024 року, після того як подружжя офіційно розійшлося в червні 2023-го. У заяві вона послалася на "непримиренні розбіжності".

Акторка також подала запит на отримання аліментів і зазначила, що не бажає, аби суд призначав виплати на користь Діна. Щодо дітей — пара виховує п’ятьох неповнолітніх, і Тori просить фізичну опіку, але готова до спільної юридичної.

Тим часом Дін МакДермотт уже розпочав нові стосунки — його обраницею стала Лілі Кало, з якою він публічно з’явився в Instagram у травні 2024 року. Попри розлучення, експодружжя підтримує дружні стосунки та навіть разом відвідує сімейні заходи.

Сама ж Торі Спеллінг не відстає: у квітні вона вийшла на червону доріжку разом із Раяном Крамером під час прем’єрного показу документального серіалу The Carters, підтвердивши свої нові романтичні стосунки.

