Колишня Ілона Маска Граймс розійшлася з бойфрендом: що відомо (фото)

Колишня дівчина Ілона Маска, співачка Граймс, розлучилася зі своїм хлопцем Анімою після того, як пара оприлюднила свій роман трохи більше року тому.

37-річна канадська артистка, яка виховує трьох дітей із засновником SpaceX, вперше оприлюднила свої стосунки з італійським діджеєм та продюсером минулого року в березні. Про це пише People.

Аніма, справжнє ім'я якої Маттео Міллері, раніше був одружений із супермоделлю Вітторією Черетті, яка наразі зустрічається з Леонардо Ді Капріо. Джерело підтвердило виданню, що Граймс та Аніма "пішли різними шляхами", зазначивши, що розрив був "мирним" і що вони досі залишаються в добрих стосунках: "Аніма та Граймс мирно розлучилися, але все ще залишаються добрими друзями та колегами".

Інсайдер також повідомив, що вони планують "незабаром випустити нову музику разом".

Граймс та Аніма Фото: Instagram/grimes

За час роману Аніма та Граймс більшу частину своїх стосунків тримали в таємниці.

Граймс та Аніма розійшлися Фото: Instagram/grimes

Хоча невідомо, коли між ними вперше зав'язався роман, музиканти співпрацювали ще у 2023 році над піснею під назвою Welcome To The Opera. А перед розривом пара також працювала разом над іншим треком під назвою Taratata, який вийшов у квітні.

Ілон Маск та Граймс

Граймс, справжнє ім'я якої Клер Еліз Буше, раніше періодично зустрічалася з Ілоном Маском з 2018 по 2023 рік.

Колишня пара офіційно оголосила про свій роман у травні 2018 року, коли вони разом відвідали бал MET Gala. Пара є батьками трьох дітей: пʼятирічного X Æ A-12, майже чотирирічної Exa та трирічного Techno.

