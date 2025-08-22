Колишня Ілона Маска Граймс розійшлася з бойфрендом: що відомо (фото)
Колишня дівчина Ілона Маска, співачка Граймс, розлучилася зі своїм хлопцем Анімою після того, як пара оприлюднила свій роман трохи більше року тому.
37-річна канадська артистка, яка виховує трьох дітей із засновником SpaceX, вперше оприлюднила свої стосунки з італійським діджеєм та продюсером минулого року в березні. Про це пише People.
Аніма, справжнє ім'я якої Маттео Міллері, раніше був одружений із супермоделлю Вітторією Черетті, яка наразі зустрічається з Леонардо Ді Капріо. Джерело підтвердило виданню, що Граймс та Аніма "пішли різними шляхами", зазначивши, що розрив був "мирним" і що вони досі залишаються в добрих стосунках: "Аніма та Граймс мирно розлучилися, але все ще залишаються добрими друзями та колегами".
Інсайдер також повідомив, що вони планують "незабаром випустити нову музику разом".
За час роману Аніма та Граймс більшу частину своїх стосунків тримали в таємниці.
Хоча невідомо, коли між ними вперше зав'язався роман, музиканти співпрацювали ще у 2023 році над піснею під назвою Welcome To The Opera. А перед розривом пара також працювала разом над іншим треком під назвою Taratata, який вийшов у квітні.
Ілон Маск та Граймс
Граймс, справжнє ім'я якої Клер Еліз Буше, раніше періодично зустрічалася з Ілоном Маском з 2018 по 2023 рік.
Колишня пара офіційно оголосила про свій роман у травні 2018 року, коли вони разом відвідали бал MET Gala. Пара є батьками трьох дітей: пʼятирічного X Æ A-12, майже чотирирічної Exa та трирічного Techno.
