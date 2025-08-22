Бывшая Илона Маска Граймс разошлась с бойфрендом: что известно (фото)
Бывшая девушка Илона Маска, певица Граймс, рассталась со своим парнем Анимой после того, как пара обнародовала свой роман чуть больше года назад.
37-летняя канадская артистка, которая воспитывает троих детей с основателем SpaceX, впервые обнародовала свои отношения с итальянским диджеем и продюсером в прошлом году в марте. Об этом пишет People.
Анима, настоящее имя которой Маттео Миллери, ранее был женат на супермодели Виттории Черетти, которая сейчас встречается с Леонардо Ди Каприо. Источник подтвердил изданию, что Граймс и Анима "пошли разными путями", отметив, что разрыв был "мирным" и что они до сих пор остаются в хороших отношениях: "Анима и Граймс мирно расстались, но все еще остаются хорошими друзьями и коллегами".
Инсайдер также сообщил, что они планируют "вскоре выпустить новую музыку вместе".
За время романа Анима и Граймс большую часть своих отношений держали в тайне.
Хотя неизвестно, когда между ними впервые завязался роман, музыканты сотрудничали еще в 2023 году над песней под названием Welcome To The Opera. А перед разрывом пара также работала вместе над другим треком под названием Taratata, который вышел в апреле.
Илон Маск и Граймс
Граймс, настоящее имя которой Клэр Элиз Буше, ранее периодически встречалась с Илоном Маском с 2018 по 2023 год.
Бывшая пара официально объявила о своем романе в мае 2018 года, когда они вместе посетили бал MET Gala. Пара является родителями троих детей: пятилетнего X Æ A-12, почти четырехлетней Exa и трехлетнего Techno.
