"Она чокнутая": отец Илона Маска раскритиковал мать своих внуков

Эррол Маск обвинил Граймс в том, что это из-за нее его внуки носят странные имена, а также посоветовал не слушать ее "ужасную" музыку.

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79-летний Эррол Маск, отец техномагната Илона Маска, набросился на 37-летнюю Клэр Буше, она же певица Граймс и бывшая девушка миллиардера, в новом интервью, пишет Daily Mail. Он заявил, что артистка планировала набить тату одному из своих троих детей.

"Она хотела сделать татуировку на голове ребенка… когда он был младенцем. Сделать татуировку на его голове. Так делать нельзя. Она немного чокнутая", – сказал мужчина.

Он также раскритиковал несостоявшуюся сноху за странные имена ее детей. У Граймс и Илона Маска их трое: четырехлетний Экс Эш Эй-Твелв, трехлетняя Экса Дарк Сидеэль и двухлетний Техно Механикус. Среднего и младшего детей паре родила суррогатная мать уже после их официального расставания.

"Это не работа Илона. Он пытался сделать свою жену или девушку счастливой. Он так и не женился на ней", – объяснил отец Маска.

Это – не первое подобное откровение Маска-старшего. В октябре 2024 года Эррол сказал британскому телеведущему Эндрю Эборну, что Буше "хотела сделать татуировку" X Æ A-Xii, "когда он был младенцем". Но Илон, по словам Эррола, возненавидел бы эту идею, потому что у него самого нет татуировок, и он считает, что "тело – это храм".

Илон Маск и Граймс несколько лет были в отношениях, но так и не поженились Фото: Getty Images

Обвинения Эррола появились после того, как Буше раскрыла свой диагноз. У нее обнаружили "СДВГ/аутизм", и она подозревает, что у нее дислексия.

Одними татуировками критика Эррола в адрес Граймс не ограничилась. Он заявил, что считает ее музыку ужасной, и не думает, что ее стоит слушать, несмотря на десятки миллионов просмотров клипов певицы.

Граймс и Илон Маск встречались с 2018 по 2021 год, а затем продолжали видеться до 2023 года. 7 сентября 2023 года Илон подал в суд на опеку над их детьми в Техасе, где находятся штаб-квартиры нескольких его предприятий.

В ответ Буше подала свой иск о родительских правах в суд Сан-Франциско. Она утверждала, что Маск не давал ей видеться с детьми и даже не позволял им навещать неизлечимо больную бабушку по материнской линии.

Стороны урегулировали свой спор в августе 2024 года, не оглашая публично результат.

Граймс утверждала, что это испытание почти сделало ее "банкротом" и неспособной создавать новую музыку. Их общение ухудшилось до такой степени, что артистка вынуждена была публично через соцсети сообщить бывшему партнеру о серьезной болезни одного из их детей, поскольку он ее игнорирует.

"Я не буду раскрывать никаких подробностей, но он не отвечает на текстовые сообщения, звонки или электронные письма и пропускает все встречи, а наш ребенок будет страдать от пожизненной инвалидности, если он не ответит как можно скорее. Поэтому мне нужно, чтобы он, черт возьми, ответил. И если мне придется оказывать публичное давление, то, полагаю, мы находимся в этом положении", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что бывшая девушка пожаловалась на Илона Маска.