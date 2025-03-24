Аутизм и не только: бывшая девушка Илона Маска рассказала о своих диагнозах

Певица уверена, что социальные сети и интернет в целом способствует тому, что количество людей с такими диагнозами, как у нее, растет.

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37-летняя канадская певица Граймс, урожденная Клэр Буше, раскрыла своим подписчикам в X (ранее Twitter) диагноз, который ей поставили в этом году. Бывшая девушка техномагната Илона Маска и мать его троих детей сообщила, что у нее диагностировали СДВГ и аутизм. Кроме того, она не исключает, что у нее также имеется дислексия.

"В этом году мне поставили диагноз СДВГ/аутизм, и я поняла, что, вероятно, я дислексик, поэтому я вообще не могу писать без проверки орфографии. Мне кажется, если бы мы знали это в детстве, я бы гораздо меньше занималась, принимала наркотики, и многие из моих странных навязчивых идей и мотиваций считались бы патологическими, и я могла бы списать некоторые вещи, которые были очень трудными для меня, но я рада, что преодолела их. Вероятно, меня тоже накачали наркотиками", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Этот пост артистки – ее реакция на аккаунт под названием "Мемы о СДВГ".

"Я должна сказать, что есть эта субкультура аккаунтов, которые, как я полагаю, "опасны для психического здоровья", и я на самом деле считаю их крайне опасными для информации", – заявила она.

Знаменитость рассуждает, что "огромный процент" диагнозов СДВГ связан с "зависимостью от экрана и дофаминергическим выгоранием".

"Мои симптомы СДВГ были намного хуже, когда я не была заядлым читателем. Аккаунт СДВГ, пытающийся патологизировать одно из лучших действий, которое ребенок может сделать, чтобы помочь с СДВГ (а также стать самоучкой и знающим человеком и т. д.), настолько темен… Я даже не могу начать", – продолжает она.

Затем певица раскритиковала "единообразную субкультуру психического здоровья в социальных сетях", назвав некоторые аккаунты "антицивилизационными и направленными на то, чтобы сделать людей хуже".

В комментариях она добавила: "Я просто думаю, что неконтролируемые медицинские консультации и распространение информации о симптомах — это очень сложная вещь".

Национальные институты здравоохранения опубликовали исследование, показывающее, что "было обнаружено, что чрезмерное использование электронных средств массовой информации связано с физическими и психологическими неблагоприятными последствиями, включая плохой сон, снижение социальной адаптации и усиление симптомов СДВГ".

"У детей с СДВГ сокращение экранного времени может усилить хорошие навыки адаптации, физическое здоровье и снижение поведения, связанного с СДВГ", — говорится в нем.

Ассоциация по дефициту внимания также сообщает, что СДВГ и низкий уровень дофамина связаны.

Сейчас Граймс продолжает борьбу за опеку над тремя детьми с Илоном Маском. Совсем недавно артистка сказала, что она "умоляла" главу DOGE и "пыталась обратиться в суд", чтобы держать их детей подальше от Белого дома и не привлекать к себе внимания, поскольку ее четырехлетний сын X AE A-XII неоднократно появлялся на фотографиях в Овальном кабинете.

Она также обратилась к миллиардеру через соцсети с просьбой отреагировать на серьезную болезнь у одного из их детей.

Ранее Фокус писал, что певица Граймс начала встречаться с известным диджеем.