Аутизм і не тільки: колишня дівчина Ілона Маска розповіла про свої діагнози

Співачка впевнена, що соціальні мережі та інтернет загалом сприяє тому, що кількість людей із такими діагнозами, як у неї, зростає.

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37-річна канадська співачка Ґраймз, уроджена Клер Буше, розкрила своїм підписникам в X (раніше Twitter) діагноз, який їй поставили цього року. Колишня дівчина техномагната Ілона Маска і мати його трьох дітей повідомила, що у неї діагностували СДУГ і аутизм. Крім того, вона не виключає, що у неї також є дислексія.

"Цього року мені поставили діагноз СДУГ/аутизм, і я зрозуміла, що, ймовірно, я дислексик, тому я взагалі не можу писати без перевірки орфографії. Мені здається, якби ми знали це в дитинстві, я б набагато менше займалася, приймала наркотики, і багато хто з моїх дивних нав'язливих ідей і мотивацій вважалися б патологічними, і я могла б списати деякі речі, які були дуже важкими для мене, але я рада, що подолала їх. Ймовірно, мене теж накачали наркотиками", — йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Цей пост артистки — її реакція на акаунт під назвою "Меми про СДУГ".

"Я маю сказати, що є ця субкультура акаунтів, які, як я вважаю, "небезпечні для психічного здоров'я", і я насправді вважаю їх вкрай небезпечними для інформації", — заявила вона.

Знаменитість міркує, що "величезний відсоток" діагнозів СДУГ пов'язаний із "залежністю від екрану і дофамінергічним вигоранням".

"Мої симптоми СДУГ були набагато гіршими, коли я не була завзятим читачем. Акаунт СДУГ, що намагається патологізувати одну з найкращих дій, яку дитина може зробити, щоб допомогти зі СДУГ (а також стати самовчителем і обізнаною людиною і т. ін.), настільки темний… Я навіть не можу почати", – продовжує вона.

Потім співачка розкритикувала "одноманітну субкультуру психічного здоров'я в соціальних мережах", назвавши деякі акаунти "антицивілізаційними і спрямованими на те, щоб зробити людей гіршими".

У коментарях вона додала: "Я просто думаю, що неконтрольовані медичні консультації та поширення інформації про симптоми — це дуже складна річ".

Національні інститути охорони здоров'я опублікували дослідження, яке свідчить, що "було виявлено, що надмірне використання електронних засобів масової інформації пов'язане з фізичними та психологічними несприятливими наслідками, включно з поганим сном, зниженням соціальної адаптації та посиленням симптомів СДУГ".

"У дітей зі СДУГ скорочення екранного часу може посилити хороші навички адаптації, фізичне здоров'я і зниження поведінки, пов'язаної зі СДУГ", — ідеться в ньому.

Асоціація з дефіциту уваги також повідомляє, що СДУГ і низький рівень дофаміну пов'язані.

Зараз Ґраймз продовжує боротьбу за опіку над трьома дітьми з Ілоном Маском. Зовсім нещодавно артистка сказала, що вона "благала" главу DOGE і "намагалася звернутися до суду", щоб тримати їхніх дітей подалі від Білого дому і не привертати до себе уваги, оскільки її чотирирічний син X AE A-XII неодноразово з'являвся на фото в Овальному кабінеті.

Вона також звернулася до мільярдера через соцмережі з проханням відреагувати на серйозну хворобу в одного з їхніх дітей.

Раніше Фокус писав, що співачка Ґраймз почала зустрічатися з відомим діджеєм.