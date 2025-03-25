"Вона божевільна": батько Ілона Маска розкритикував матір своїх онуків

Еррол Маск звинуватив Граймс у тому, що це через неї його онуки носять дивні імена, а також порадив не слухати її "жахливу" музику.

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79-річний Еррол Маск, батько техномагната Ілона Маска, накинувся на 37-річну Клер Буше, вона ж співачка Граймс і колишня дівчина мільярдера, у новому інтерв'ю, пише Daily Mail. Він заявив, що артистка планувала набити тату одному зі своїх трьох дітей.

"Вона хотіла зробити татуювання на голові дитини... коли вона була немовлям. Зробити татуювання на його голові. Так робити не можна. Вона трохи божевільна", – сказав чоловік.

Він також розкритикував невдалу невістку за дивні імена її дітей. У Граймс та Ілона Маска їх троє: чотирирічний Екс Еш Ей-Твелв, трирічна Екса Дарк Сідеель і дворічний Техно Механікус. Середнього і молодшого дітей парі народила сурогатна мати вже після їхнього офіційного розставання.

"Це не робота Ілона. Він намагався зробити свою дружину чи дівчину щасливою. Він так і не одружився з нею", – пояснив батько Маска.

Це – не перше подібне одкровення Маска-старшого. У жовтні 2024 року Еррол сказав британському телеведучому Ендрю Еборну, що Буше "хотіла зробити татуювання" X Æ A-Xii, "коли він був немовлям". Але Ілон, за словами Еррола, зненавидів би цю ідею, тому що в нього самого немає татуювань, і він вважає, що "тіло – це храм".

Ілон Маск і Граймс кілька років були у стосунках, але так і не одружилися Фото: Getty Images

Звинувачення Еррола з'явилися після того, як Буше розкрила свій діагноз. У неї виявили "СДУГ/аутизм", і вона підозрює, що у неї дислексія.

Одними татуюваннями критика Еррола на адресу Граймс не обмежилася. Він заявив, що вважає її музику жахливою, і не думає, що її варто слухати, незважаючи на десятки мільйонів переглядів кліпів співачки.

Граймс та Ілон Маск зустрічалися з 2018 по 2021 рік, а потім продовжували бачитися до 2023 року. 7 вересня 2023 року Ілон подав до суду на опіку над їхніми дітьми в Техасі, де розташовані штаб-квартири кількох його підприємств.

У відповідь Буше подала свій позов про батьківські права до суду Сан-Франциско. Вона стверджувала, що Маск не давав їй бачитися з дітьми і навіть не дозволяв їм відвідувати невиліковно хвору бабусю по материнській лінії.

Сторони врегулювали свій спір у серпні 2024 року, не оголошуючи публічно результат.

Граймс стверджувала, що це випробування майже зробило її "банкрутом" і нездатною створювати нову музику. Їхнє спілкування погіршилося до такої міри, що артистка змушена була публічно через соцмережі повідомити колишньому партнеру про серйозну хворобу одного з їхніх дітей, оскільки він її ігнорує.

"Я не розкриватиму жодних подробиць, але він не відповідає на текстові повідомлення, дзвінки або електронні листи і пропускає всі зустрічі, а наша дитина страждатиме від довічної інвалідності, якщо він не відповість якомога швидше. Тому мені потрібно, щоб він, чорт забирай, відповів. І якщо мені доведеться чинити публічний тиск, то, гадаю, ми перебуваємо в цьому становищі", — підкреслила вона.

Раніше Фокус писав, що колишня дівчина поскаржилася на Ілона Маска.