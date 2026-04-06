Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" разом з дітьми потрапила в ДТП (фото)

Американську акторку Торі Спеллінг, її дітей та кількох інших пасажирів доставили до лікарні після того, як водій, який перевищував швидкість, врізався в них.

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що слідчих було направлено на місце аварії в Темекулі, Каліфорнія, і вони виявили два автомобілі з пошкодженнями від зіткнення. Про аварію написало видання TMZ.

Торі Спеллінг потрапила в ДТП

За попередніми даними, усіх пасажирів оглянули на місці події, але арештів не було. ДТП наразі розслідується.

Очевидці зняли відео Торі на місці події, яка активно розмовляє з офіцером. Вона не сердита, кажуть свідки, а скоріше розлючена від адреналіну.

Джерела повідомляють виданню, що Спеллінг везла 7 дітей — 4 своїх, 3 друзів її дітей — коли їх збив водій, який нібито перевищував швидкість і проїхав на червоне світло. Інший автомобіль був сильно пошкоджений, тоді як машина Торі зазнала набагато менших пошкоджень.

Авто після ДТП Фото: tmz

Що з акторкою та дітьми

Акторка та 7 дітей були доставлені до лікарні в трьох окремих машинах швидкої допомоги, де їм надали медичну допомогу від травм, включаючи порізи, синці, забої та струси мозку.

Наразі всі почуваються добре.

Це не перша ДТП Спеллінг. У 2011 році вона потрапила в серйозну аварію, врізавшись у стіну, уникаючи папрацці.

Торі Спеллінг наприкінці 2025 року повідомила, що вона та її колишній чоловік Дін МакДермотт досягли угоди щодо розлучення.

Американська акторка з'їхала з особняка в престижному передмісті Лос-Анджелеса Вудленд-Гіллз, який винаймала за $15 тисяч на місяць разом зі своїми п'ятьма дітьми, залишивши по собі страшний безглад.

Після розлучення з чоловіком Спеллінг часто переїжджає разом із дітьми. Вона жила як у добротних будинках, так і в трейлерах. Минулого року вона покинула орендоване житло, після того, як у її сусіда знайшли склад зброї. Сама вона пояснює це тим, що їй не подобається довго жити в одному місці.