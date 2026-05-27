Відома українська блогерка загинула в ДТП: її авто врізалося в бетонну стелу (фото)

TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ–Одеса. Разом із нею в автомобілі перебувала її помічниця — обидві жінки загинули на місці події.

Як повідомляє український Telegram-канал "INSTAМАНІЯ", аварія сталася за участі автомобіля Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ — Одеса". За попередніми даними, автомобіль з невстановлених причин виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонну стелу. Після зіткнення транспортний засіб загорівся, та зрештою повністю згорів. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих.

У Telegram-каналі "Київ ІНФО" також додали, що перед поїздкою блогерка публікувала сторіз, у яких згадувала про можливі проблеми з колесом автомобіля.

TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди Фото: Скриншот

Водночас у поліції Кіровоградської області зазначили, що ДТП сталася 27 травня близько 14:19 на території Голованівського району. За попередньою інформацією, водій Porsche Cayenne, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною конструкцією. Після удару авто загорілося та було повністю знищене вогнем. Після ліквідації пожежі в салоні виявили тіла водія та пасажира.

Відео дня

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди Фото: Національна поліція

Також відомо, що останнє відео в TikTok блогерка опублікувала за день до загибелі. У коментарях під її публікаціями користувачі висловлюють співчуття та обговорюють трагічну новину.

Зокрема, під її останнім відео пишуть:

"Ніколи раніше не бачила цю дівчину, але дуже сумно стало, коли побачила новину. Неймовірно шкода".

"Скажіть, що це фейк…"

"Господи, як шкода… така молода і красива… м’яких хмарок"

"Боже, який жах… я не вірю"

"Я не можу в це повірити. Вікуля…"

Коментарі під останнім відео TikTok-блогерки Vikunciy Фото: Скриншот

Нагадаємо, що українська співачка Олена Тополя потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Києві дорогою на роботу. За її словами, інцидент стався під час поїздки на репетицію, однак серйозних наслідків вдалося уникнути.

Також Фокус писав, що американська акторка Торі Спеллінг разом зі своїми дітьми потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в місті Темекула, штат Каліфорнія. За попередніми даними, в автомобіль, у якому перебували акторка та семеро дітей, врізався водій, який перевищував швидкість і проїхав на заборонний сигнал світлофора.