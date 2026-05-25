Олена Тополя потрапила в ДТП у Києві (фото)

Українська співачка Олена Тополя розповіла про несподіваний інцидент, який стався з нею дорогою на роботу в Києві.

Колишня дружина Тараса Тополі розповіла, що сьогодні потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Подробиць Олена не розкриває, але відомо, що це сталося, коли вона їхала у студію на репетицію.

Через інцидент знаменитість приїхала до студії із запізненням майже на дві години, але "репетицію ніхто не скасовував". Судячи з кадрів, серйозних наслідків ДТП вдалося уникнути. Після цього Тополя вже зустрілася зі своїм колегою по сцені Владом Дарвіним.

"Я нарешті доїхала на репетицію із запізнення у дві години. У мене були трохи дорожньо-транспортні пригоди. Але репетиції ніхто не скасовував. І ми з Владом Дарвіном готуємося до виступу", — сказала на камеру Олена.

Олена Тополя

Ба більше, багатодітна мама зізналася, що наразі бореться з алергією на тополиний пух.

