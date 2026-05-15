Олена Тополя після зливу відео заговорила про особисте життя (фото)

Українська співачка Олена Тополя після розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею розповіла про своє особисте життя.

Артистка зізналася, що наразі не перебуває в стосунках та не шукає нового партнера. Олена в проєкті "55 за 5" сказала, що приймає нинішній етап спокійно.

Особисте життя Олени Тополі

"У мене немає чоловіка. Уже досить давно", — зізналася Тополя.

Також співачка пояснила, що не відчуває потреби поспішати з новими стосунками.

"Я довіряю Творцю і свою долю, і свою душу. Як має скластися — так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає, і дякую за те, що не дає", — зазначила багатодітна мама.

Також Олена наголошує, що в такому статусі почувається щасливою.

"Я зараз заново усвідомлюю, що таке щастя насправді", — зізналася знаменитість.

Відео дня

Олена та Тарас Тополі Фото: instagram.com/tarastopolia/

Розлучення Тараса та Олени Тополі

1 грудня зіркова родина раптово оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена зазначили, що залишаться партнерами у вихованні двох синів та однієї доньки і ставляться з повагою одне до одного.

Питання майна і фінансів, за їхніми словами, були врегульовані заздалегідь. Ініціатором розлучення, судячи із судових реєстрів, став саме соліст "Антитіл".

Олена Тополя Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя відстоювала честь України на Євробаченні з піснею Sweet People. Конкурс, що проходив у 2010 році в Осло, влетів їй у копійку.

Артистка каже, що за "зливом" її відео делікатного характеру в січні цього року стоїть доволі публічна людина, а суспільство буде шоковане, коли дізнається деталі.

Крім того, Олена розповіла, що познайомилась із залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім удав, що її не упізнав.