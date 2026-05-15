Елена Тополя после слива видео заговорила о личной жизни (фото)

Украинская певица Елена Тополя после развода с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей рассказала о своей личной жизни.

Артистка призналась, что сейчас не состоит в отношениях и не ищет нового партнера. Елена в проекте "55 за 5" сказала, что принимает нынешний этап спокойно.

Личная жизнь Елены Тополи

"У меня нет мужчины. Уже достаточно давно", — призналась Тополя.

Также певица объяснила, что не чувствует необходимости спешить с новыми отношениями.

"Я доверяю Творцу и свою судьбу, и свою душу. Как должно сложиться — так и сложится. Я просто принимаю то, что он мне дает, и благодарю за то, что не дает", — отметила многодетная мама.

Также Елена отмечает, что в таком статусе чувствует себя счастливой.

"Я сейчас заново осознаю, что такое счастье на самом деле", — призналась знаменитость.

Елена и Тарас Тополи

Развод Тараса и Елены Тополь

1 декабря звездная семья внезапно объявили о разводе после 12 лет брака. Пара, которая воспитывает троих детей, отметила, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена отметили, что останутся партнерами в воспитании двух сыновей и одной дочери и относятся с уважением друг к другу.

Вопросы имущества и финансов, по их словам, были урегулированы заранее. Инициатором развода, судя по судебным реестрам, стал именно солист "Антител".

Елена Тополя

