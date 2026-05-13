Тополя заявила, что представит Украину на Евровидении, если ей дадут $450 тысяч

Артистка уже отстаивала честь Украины на Евровидении с песней Sweet People. Конкурс, проходивший в 2010 году в Осло, влетел ей в копеечку. Певица снова готова поехать, но при одном условии — полное покрытие всех расходов.

Украинская исполнительница Елена Тополя рассказала о своем выступлении на Евровидении, где она заняла 10 место, а также призналась, готова ли снова попробовать свои силы на конкурсе. Об этом артистка заговорила в предшоу конкурса, отвечая на вопросы ведущих.

Важно

Тотальный провал: 5 стран, которые в этом году зря ехали на Евровидение (видео)

"За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, — это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна", — заверила Тополя.

Собственно, что возможность возвращения артистки на Евровидение звучит не впервые. Еще в 2025 году Тополя заявляла, что не исключает этого, однако отмечала, что больше не готова оплачивать поездку за свой счет.

Відео дня

"Если кто-то скажет, что он оплатит все расходы, то окей, я поеду", — призналась Елена, которая до сих пор приходит в себя после слива частного видео и резонансной истории с шантажом.

Напомним, ранее Фокус писал:

Европейский вещательный союз и австрийский вещатель ORF выпустили совместное заявление относительно скандалов во время выступления участника из Израиля. Активисты, которые поддерживают Палестину, пытались сорвать концерт и кричали в микрофон.

Представительница Румынии на 70-м Евровидении, которое состоится в Вене, неожиданно начала набирать обороты накануне полуфинала.

Судя по опубликованным кадрам, постановка и образ Leléka на Евровидении, по сравнению с Нацотбором, изменились фактически коренным образом. Если на отборочном этапе мы ее критиковали за номер с устаревшими визуальными эффектами и странной операторской работой, которую на самом деле мало кто понял, то на главной сцене видим совсем другую артистку.