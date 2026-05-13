Тополя заявила, що представить Україну на Євробаченні, якщо їй дадуть $450 тисяч

Артистка вже відстоювала честь України на Євробаченні з піснею Sweet People. Конкурс, що проходив у 2010 році в Осло, влетів їй у копійку. Співачка знову готова поїхати, але за однієї умови – повне покриття всіх витрат.

Українська виконавиця Олена Тополя розповіла про свій виступ на Євробаченні, коли вона зайняла 10 місце, а також зізналася, чи готова знову спробувати свої сили на конкурсі. Про це артистка заговорила у передшоу конкурсу, відповідаючи на запитання ведучих.

"За великі гроші. Я думаю, мені вистачить тієї суми, яку ми з усією нашою командою витратили тоді. Це було 450 тисяч доларів. Я розумію, що різні країни по-різному коштують, але Норвегія, Осло, – це одне із найдорожчих міст, тому отак. На менше я не згодна", – запевнила Тополя.

Властиво, що можливість повернення артистки на Євробачення лунає не вперше. Ще у 2025 році Тополя заявляла, що не виключає цього, однак наголошувала, що більше не готова оплачувати поїздку власним коштом.

"Якщо хтось скаже, що він оплатить всі витрати, то окей, я поїду", – зізналася Олена, яка досі оговтується після злиття приватного відео та резонансної історії з шантажем.

